В Петербурге детей с патологиями лечат с помощью куклотерапии

Уникальный проект по реабилитации детей с ортопедическими патологиями запустили в Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера в Санкт-Петербурге. С помощью персонажей из сказок маленьких пациентов знакомят с культурой стран СНГ и развивают мелкую моторику. Проект вобрал в себя элементы сказкотерапии, куклотерапии и поликультурного образования, рассказывает телеканал "Санкт-Петербург".

Вместо того чтобы колоть уколы и пить таблетки, пациентам предлагается куклотерапия. За полчаса школьники смогут своими руками смастерить замечательного игрушечного человечка. Желающих попасть на мастер-класс от педагогов 409-й школы Пушкинского района было много. Тех, кто самостоятельно не мог прийти, доставили туда на колясках.

"Многие дети добавляются ко мне в социальные сети, я выкладываю свой контакт, и пишут мне: "Когда следующий мастер-класс?" Многие узнают о нас из социальных сетей, что у нас проводят мастер-классы. Если они не учатся у нас в школе, тоже спрашивают, можно ли прийти", — рассказала учитель начальных классов школы № 409 Пушкинского района Петербурга Анастасия.

Куклотерапия помогает развивать мелкую моторику верхних конечностей, особенно у детей с ДЦП, травмами кисти и пальцев, порезами, параличом и его последствиями, отметил директор Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Сергей Виссарионов. Мастер-классы проходят уже третий месяц.