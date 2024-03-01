Активничают ночью: В Ленинградской области выходят из спячки енотовидные собаки
Биолог Глазков: Под Петербургом стали просыпаться енотовидные собаки
Под Санкт-Петербургом начали пробуждаться и активничать енотовидные собаки. Эти зверьки — единственные из семейства псовых, уходящие в зимнюю спячку. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на биолога Павла Глазкова.
"Факт пробуждения этих пушистых зверьков удалось зафиксировать ночью. И не случайно: енотовидные собаки активны в тёмное время суток", — сообщил специалист.
Енотовидные собаки выходят из спячки. Видео © VK / Каждой твари по паре | Павел Глазков
По его словам, уссурийские лисицы (другое название этих животных) образуют крепкие семейные пары и вместе уходят в зимний сон. Иногда во время оттепели спячка нарушается, но затем морозы вновь заставляют зверьков уснуть. На фото как раз попала супружеская чета обаятельных четверолапых.
Эти необычные представители псовых были завезены в европейскую часть России с Дальнего Востока в первой половине XX века и успешно здесь прижились. Сейчас в Санкт-Петербурге и области обитает более пяти тысяч особей.
Ранее Life.ru писал, что енотовидная собака по кличке Ракета поселилась в следственном изоляторе № 2 ГУФСИН России по Нижегородской области. У зверька важная миссия — эмоциональное расслабление заключённых.