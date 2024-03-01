Активничают ночью: В Ленинградской области выходят из спячки енотовидные собаки

Под Санкт-Петербургом начали пробуждаться и активничать енотовидные собаки. Эти зверьки — единственные из семейства псовых, уходящие в зимнюю спячку. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на биолога Павла Глазкова.

"Факт пробуждения этих пушистых зверьков удалось зафиксировать ночью. И не случайно: енотовидные собаки активны в тёмное время суток", — сообщил специалист.

Енотовидные собаки выходят из спячки. Видео © VK / Каждой твари по паре | Павел Глазков

По его словам, уссурийские лисицы (другое название этих животных) образуют крепкие семейные пары и вместе уходят в зимний сон. Иногда во время оттепели спячка нарушается, но затем морозы вновь заставляют зверьков уснуть. На фото как раз попала супружеская чета обаятельных четверолапых.

Эти необычные представители псовых были завезены в европейскую часть России с Дальнего Востока в первой половине XX века и успешно здесь прижились. Сейчас в Санкт-Петербурге и области обитает более пяти тысяч особей.