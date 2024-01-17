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17 января, 16:00

Косоглазому зверьку по кличке Ракета доверили борьбу со стрессом у российских зэков

Енотовидная собака поселилась в следственном изоляторе в Нижегородской области

Енотовидная собака по кличке Ракета поможет заключённым бороться со стрессом. Фото © vk.com / ГУФСИН России по Нижегородской области

Енотовидная собака по кличке Ракета поможет заключённым бороться со стрессом. Фото © vk.com / ГУФСИН России по Нижегородской области

Енотовидная собака по кличке Ракета поселилась в следственном изоляторе № 2 ГУФСИН России по Нижегородской области. У зверька важная миссия — эмоциональное расслабление заключённых. К своим обязанностям Ракета приступила незамедлительно.

"Психологи учреждения отмечают, что общение с живой природой положительно влияет на эмоциональное и физическое состояние, на социальные отношения и коммуникативные навыки", — рассказали в ГУФСИН России по региону.

Енотовидная собака — хищное млекопитающее, которое внешне действительно похоже на енота, однако зоологи настаивают, что эти животные — совершенно разные и не являются близкими родственниками. Больше сходств енотовидная собака имеет с лисами из семейства псовых.

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А ранее были названы самые популярные книги в российских тюрьмах. Оказалось, что особый интерес у осуждённых вызывают книга Стивена Кинга "Зелёная миля", романы Дарьи Донцовой, Елены Михалковой, Олега Роя, Агаты Кристи и Жоржа Сименона.

Марина Калегина
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