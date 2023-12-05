"Не сочтите за стёб!": Улюкаев разрекламировал русские тюрьмы за пользу для здоровья
Экс-министр Улюкаев: Режим сна и отсутствие алкоголя в тюрьме полезны для здоровья
Бывший министр экономического развития (2013–2016) Алексей Улюкаев. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев
Российская тюрьма укрепляет здоровье, считает бывший министр экономического развития (2013–2016) Алексей Улюкаев. Он рассказал, что во время отсидки сбросил лишние килограммы и стал намного лучше себя чувствовать.
"Во-первых, минус 20 килограммов. Выйдя, я набрал немного, но минус 20 есть. Не сочтите это за стёб, но тюрьма может полезно влиять на здоровье", — отметил экс-министр в интервью YouTube-блогеру Катерине Гордеевой*.
По его наблюдению, отсутствие алкоголя и джетлагов, чёткий распорядок дня, приём пищи по расписанию и восьмичасовой сон благотворно влияют на здоровье. Одним из главных "плюсов тюрьмы" Улюкаев назвал правильное питание, а именно отсутствие копчёного и солёного. На утверждение ведущей, что в тюрьме много курящих, он ответил, что курят 60%–65% отбывающих наказание, однако сам он сигаретами никогда не увлекался. Экс-министр посмеялся, что невольно разрекламировал русские тюрьмы, но добавил, что всё в заключении "работало на него".
Напомним, что в 2018 году бывшего главу Минэкономразвития приговорили к восьми годам лишения свободы за взятку. На свободу Улюкаев вышел 12 мая 2022 года, когда вступило в силу решение о его условно-досрочном освобождении. На свободе он даёт уже не первое интервью. Ранее во время общения с журналистами он признался, что ходить по улицам и вести себя, как остальные, — это удивительный кайф.
* Признана Минюстом России иностранным агентом.