"Не сочтите за стёб!": Улюкаев разрекламировал русские тюрьмы за пользу для здоровья

"Во-первых, минус 20 килограммов. Выйдя, я набрал немного, но минус 20 есть. Не сочтите это за стёб, но тюрьма может полезно влиять на здоровье", — отметил экс-министр в интервью YouTube-блогеру Катерине Гордеевой*.

По его наблюдению, отсутствие алкоголя и джетлагов, чёткий распорядок дня, приём пищи по расписанию и восьмичасовой сон благотворно влияют на здоровье. Одним из главных "плюсов тюрьмы" Улюкаев назвал правильное питание, а именно отсутствие копчёного и солёного. На утверждение ведущей, что в тюрьме много курящих, он ответил, что курят 60%–65% отбывающих наказание, однако сам он сигаретами никогда не увлекался. Экс-министр посмеялся, что невольно разрекламировал русские тюрьмы, но добавил, что всё в заключении "работало на него".