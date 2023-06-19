Названы самые популярные в тюрьмах и колониях книги

В России в местах лишения свободы среди заключённых наибольшей популярностью пользуются детективы, российская и зарубежная классика, а также религиозная литература. Об этом рассказали во ФСИН.

Так, особый интерес у осуждённых вызывают книга Стивена Кинга "Зелёная миля", романы Дарьи Донцовой, Елены Михалковой, Олега Роя, Агаты Кристи и Жоржа Сименона. Популярны Библия, Коран и Православный молитвослов, книга митрополита Тихона Шевкунова "Несвятые святые", а также жития святых и произведения святителей Игнатия Брянчанинова и Феофана.

"На сегодняшний день в учреждениях УИС имеется 1061 библиотека с общим книжным фондом более пяти миллионов экземпляров, из них — свыше 700 тысяч изданий религиозного содержания", — уточнили во ФСИН.

Там добавили, что в целом предпочтения заключённых в литературе очень разнообразны. Есть спрос даже на самоучители иностранных языков. Иногда выбор книг зависит от времени года. К примеру, весной читают о Великой Отечественной войне, летом выбирают фантастику, а зимой предпочитают классику.