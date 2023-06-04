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4 июня, 02:30

Стоимость книг выросла в 2022 году и продолжит расти в текущем

"Известия": За 2022 год книги в России подорожали на 15–20%

За 2022 год книги в России подорожали на 15–20%. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные Российского книжного союза (РКС) и частных издательств.

Причинами роста цен стали удорожание импортных материалов, оборудования и запчастей, используемых в книгопечатании, отечественной бумаги, а также дорогая логистика из КНР и других стран Азии.

"Совокупность факторов — дефицит бумаги, изменение курса валют — привела к тому, что в течение прошлого года себестоимость производства книг увеличилась на 30%", — сказал в беседе с изданием президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

Книги будут дорожать и в этом году, пишет газета, потому что подорожают материалы для их производства. РКС прогнозирует рост цен на 10–15%. Уже за период январь – апрель отмечается повышение на 5%. По этой причине возможно снижение спроса.

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А ранее в столичных магазинах рассказали, какие детские книжки пользуются наибольшей популярностью. Одна из самых читаемых — "Малыш и Карлсон".

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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