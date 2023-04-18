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18 апреля, 07:54

В столичных магазинах рассказали, какие детские книжки пользуются наибольшей популярностью

"Малыш и Карлсон" стала одной из самых популярных детских книг в Москве

Представители сети магазинов "Республика", "Московский дом книги" и ТДК "Москва" на Тверской перечислили самые популярные книги в категориях "Детская литература" и "Детская нехудожественная литература". Об этом сообщил телеканал RT.

Так, в "Республике" чаще всего покупают книги "Маленькая всемирная история" писателя Эрнста Гомбриха, "6 минут для детей: Первый мотивационный ежедневник ребёнка" Доминика Спенста, "Сказки на ночь для юных бунтарок" Франчески Кавальо и Элены Фавилли. Популярны ещё такие произведения, как "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, "Малыш и Карлсон, который живёт на крыше" Астрид Линдгрен, "Лучшая мама на свете" Бенжамена Лакомба и Себастьяна Переза и "Чебурашка. Официальная новеллизация" Анны Масловой.

В "Московском доме книги" популярны "Приключения Буратино, или Золотой ключик" Алексея Толстого, "Ёжик в тумане" Сергея Козлова и Юрия Норштейна, "Поллианна" Элинор Портер, "Приключения Незнайки и его друзей" Николая Носова. Спросом ещё пользуются книги "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг, "Вафельное сердце" Марии Парр, "Два капитана" Вениамина Каверина, "Хроники Нарнии" К.С. Льюиса и "Манюня" Наринэ Абгарян.

А в ТДК "Москва" часто покупают "Мармеладную бабушку" Валентина Постникова, "Дело о пропавшей учительнице" Маши Рупасовой и Станислава Дробышевского, "Этикет для детей различных лет" Андрея Усачёва и "Большую книгу о чудесах света".

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Обложка ©

Freepik / frimufilms

Светлана Оперук
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