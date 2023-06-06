Названа самая популярная классическая электронная книга в России
Самой популярной электронной классической книгой в РФ стал роман "Война и мир"
За последние 12 месяцев самой популярной цифровой книгой в категории "русская классика" стал роман-эпопея Льва Толстого "Война и мир". Таковы данные сервиса цифровых книг "Литрес".
Как пишет газета "Ведомости", за указанный период роман-эпопею русского классика скачали более 74 тысяч раз. В прошлом году самой популярной цифровой классической книгой был роман "Идиот" Фёдора Достоевского.
Во время исследования читательского интереса аналитики изучали количество продаж и бесплатных скачиваний на сервисе в период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023-го. В этот раз на втором месте после романа "Война и мир" расположилось произведение Достоевского "Преступление и наказание". Его скачали 64 тысячи раз за год.
На третьей позиции по популярности среди россиян другое произведение толстого — роман "Анна Каренина" с 62 тысячами скачиваний. Четвёртым стал "Морфий" Михаила Булгакова. В десятку самых скачиваемых русских книг попали также произведения Замятина, Пушкина, Ильфа и Петрова, Гоголя.
Ранее Лайф рассказывал, что за 2022 год книги в России подорожали на 15–20%. Причинами стали удорожание импортных материалов, оборудования и запчастей и ряд других факторов.
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