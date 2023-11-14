В Калининградском зоопарке не могут поймать енотовидную собаку-нелегала

Енотовидная собака нелегально поселилась в Калининградском зоопарке. Перед тем, как облюбовать его территорию, зверёк на протяжении нескольких дней бродил недалеко от Центрального парка, уточняет SHOT. По данным телеграм-канала, млекопитающее по ночам гуляет по дорожкам зоопарка, а днём прячется и не хочет уходить.

Енотовидная собака нелегально поселалилась в зоопарке Калининграда. Видео © Telegram / Светлана Соколова, директор Калининградского зоопарка

При этом сотрудники учреждения не хотят взять животное к себе, так как оно дикое, а поймать зверя, чтобы потом посадить его в клетку, — не их история. Собаку специалисты не кормят, так как боятся, что тем самым приручат зверька.

"Уже который день (вернее, ночь) она деловито снуёт по дорожкам зоопарка, ловко прячась днём (В какие только мы уголки не заглядывали!) и, как и положено по природе, выходя на пробежку ночью. Не знаю, чем она питается, но голубиные перья я уже на территории видела", — рассказала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

Она добавила, что сотрудники поставили ловушку со вкусным мясом, но собака пока умудряется "избежать депортации". Охранники видят животное на камерах, но поймать его не получается.