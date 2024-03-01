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День экспертно-криминалистической службы, праздник кошки, Ярилин день: Праздники и приметы 1 марта

Сегодня, 1 марта 2024 года, государственных праздников в России нет, зато можно поздравить с профессиональным днём работников экспертно-криминалистической службы, почтить вниманием свою кошку, а по народному календарю отметить Ярилин день.

29 февраля, 21:00
1 марта по народному календарю — Ярилин день, символизирующий проводы зимы и встречу весны. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

1 марта по народному календарю — Ярилин день, символизирующий проводы зимы и встречу весны. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

День экспертно-криминалистической службы МВД РФ

  • Это российский профессиональный праздник.
  • День экспертно-криминалистической службы установлен Приказом МВД России от 24 ноября 2008 года № 1010.
  • Отмечается ежегодно 1 марта, дата фиксированная.
  • Праздник отмечают сотрудники всех экспертно-криминалистических подразделений Министерства внутренних дел России.

1 марта 1919 года отмечается знаковое событие в истории уголовного розыска России — создание Кабинета судебной экспертизы. Этот важный момент стал отправной точкой для развития экспертных подразделений в органах Внутренних дел России, известных тогда как Центророзыск.

Экспертно-криминалистическая служба появилась в МВД России в 2008 году. Фото © Величкин Сергей / Фотохроника ТАСС

Экспертно-криминалистическая служба появилась в МВД России в 2008 году. Фото © Величкин Сергей / Фотохроника ТАСС

Следуя тенденциям времени, с 2003 года экспертно-криминалистические центры начали формироваться и функционировать при МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, ОВДРО. Все эти центры подчинены главному экспертному подразделению — Экспертно-криминалистическому центру МВД России, являющемуся надзорным органом в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Основная миссия специалистов данной службы не ограничивается только проведением разнообразных судебных и технических экспертиз. Они также занимаются сертификацией гражданского и служебного оружия, активно участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов в своей сфере деятельности и выполняют другие важные задачи.

День кошки в России

  • Это неофициальный праздник.
  • В 2024 году он проходит в 21-й раз.
  • Его отмечают хозяева и любители этих домашних животных.
День кошки, который отмечается 1 марта, — прекрасный повод взять в семью усатого питомца. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

День кошки, который отмечается 1 марта, — прекрасный повод взять в семью усатого питомца. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Первый День кошки в России был отмечен в 2004 году благодаря совместным усилиям Московского музея кошки и редакции популярного журнала "Кот и пёс". С тех пор стало принято в этот день активно собирать пожертвования для поддержки бездомных животных.

Мероприятия, посвящённые празднику, включают выставки и конкурсы, где можно восхищаться красотой и грацией породистых представителей кошачьих. Приюты и питомники открывают свои двери для посещения потенциальными владельцами, предоставляя им возможность выбрать нового члена семьи.

Щедрые хозяева радуют своих питомцев деликатесами, новыми игрушками и уютными домиками. Многие устраивают настоящие праздники для своих кошачьих друзей, организуя фотосессии, создавая для питомцев уникальные наряды и проводя массу времени в играх и ласках со своими пушистыми друзьями.

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Ярилин день

  • Другие названия: Ярило, Пров, Данило-новичок.
  • Народный праздник посвящён богу Яриле.
  • Традиции: гулянья, ярмарки, расчистка снега.

Народный праздник, посвящённый богу Яриле, можно назвать репетицией Масленицы. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Народный праздник, посвящённый богу Яриле, можно назвать репетицией Масленицы. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

В народной традиции особое место занимает праздник, посвящённый Яриле — славянскому богу весны и плодородия. Он символизирует проводы зимы и встречу весны. В некоторых регионах этот день называется также Данило-новичок — в честь первого дня весны.

В древних славянских мифах Ярило (Ярила, Яровит, Яромир, Руевит) считается богом земли, солнца, тепла и плодородия. Он сын бога Велеса и богини Додолы, также известной как Перуница — супруга бога Перуна. Часто Ярило изображается как молодой юноша с венком из цветов на светлых волосах, облачённый в белую одежду, сидящий на белом коне, что символизирует приход весны.

До 1492 года Новый год отмечался 1 марта, этот день считался важным праздником и вплоть до XIX века был выходным.

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Погодные приметы на 1 марта

Погода на 1 марта подскажет, какой будет вся весна. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Погода на 1 марта подскажет, какой будет вся весна. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

  • Брошенная на снег ветка просела — скоро потеплеет.
  • Вороны громко кричат — жди похолодания.
  • Пришёл Ярило — пора браться за вилы.
  • Талая вода в этот день считается целебной.

Именины 1 марта отмечают:

  • Макар
  • Порфирий
  • Даниил
  • Самуил
  • Юлиан
  • Павел
  • Памфил
  • Илья.

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Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов
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