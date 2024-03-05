Костомаров решил открыть фонд помощи бойцам, получившим ранения на СВО

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, перенёсший ампутацию конечностей, планирует основать фонд помощи ветеранам спецоперации, которые вернулись из зоны боевых действий с серьёзными ранениями. Об этом рассказал его агент Вадим Кормилицын.

"История Романа, его возвращения, его возрождения — пример для всех нас. Проведя 175 дней между жизнью и смертью, потеряв силы, руки, ноги, Роман не сломался. Он даже не хотел возвращаться домой на инвалидной коляске, ждал, когда получит протезы ног. И тренировался в больнице, чтобы вернуться к близким на своих, пусть и протезных, но ногах", — заявил агент в беседе с kp.ru.

Он добавил, что вряд ли Роману стоит в будущем пытаться сосредоточиться на работе тренера. Да и сам Костомаров считает, что ему нужно заниматься не этим. Как-никак не из каждого талантливого спортсмена получается хороший тренер.

По мнению собеседника издания, пережитый олимпийским чемпионом опыт очень ценен и им нужно делиться с другими людьми. Поэтому поднявшийся после тяжелейшего удара судьбы Костомаров хочет мотивировать людей не сдаваться и продолжать жить дальше. И наверняка такая помощь пригодится российским бойцам, лишившимся рук и ног при выполнении задач в зоне СВО.

Как уточнил агент, спортсмен размышляет насчёт создания фонда, пока проект ещё находится на этапе обсуждений, но идея действительно хорошая, её вполне возможно реализовать. Кроме того, Роман намерен выпустить книгу.