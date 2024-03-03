"Очень счастлив": Роман Костомаров на протезах освоил новый вид спорта

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, несмотря на протезы стоп и кистей, продолжает жить полноценной жизнью. На этот раз спортсмен показал, как катается на сноуборде. Он признался, что это было трудно.

"Я в своей новой жизни встал на сноуборд, и я очень счастлив. Боритесь, дерзайте — и только вперёд, и тогда у вас всё получится", — сказал он.