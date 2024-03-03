"Очень счастлив": Роман Костомаров на протезах освоил новый вид спорта
Роман Костомаров показал, как катается на сноуборде
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, несмотря на протезы стоп и кистей, продолжает жить полноценной жизнью. На этот раз спортсмен показал, как катается на сноуборде. Он признался, что это было трудно.
Роман Костомаров покорил сноуборд, несмотря на протезы. Видео © Telegram / Роман Костомаров
"Я в своей новой жизни встал на сноуборд, и я очень счастлив. Боритесь, дерзайте — и только вперёд, и тогда у вас всё получится", — сказал он.
Напомним, Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего фигуристу ампутировали стопы, а позже и кисти. Однако олимпиец не сдался, не сломался и не пал духом. В соцсетях он делится кадрами из своей новой жизни, которую проживает уже на протезах, каждый день доказывая, что человек может преодолевать любые преграды, если рядом с ним близкие люди. Костомаров после ампутации бегает, плавает в бассейне, чеканит футбольный мяч, а недавно вышел на лёд с Навкой и повторил часть золотой программы 2006 года. Кроме того, чемпион доказал, что любая лестница ему по плечу.
Telegram / Роман Костомаров