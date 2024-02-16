Российский фигурист Роман Костомаров продолжает жить активной жизнью и своим примером доказывает, что после тяжёлой болезни он потерял конечности, но не силу духа. В своём новом видео он показал, как ловко взбирается по лестнице.

"Русский супергерой" Роман Костомаров доказал, что любая лестница ему по плечу. Фото © Telegram / Роман Костомаров

"Двигаемся дальше. Вот уже и через две ступеньки шагаю", — похвастался Костомаров в соцсетях.

Ролик традиционно вызвал тёплый приём у публики. Подписчики фигуриста в соцсетях поражаются его силе воли, мужественности и по-настоящему спортивному характеру.