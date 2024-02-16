"Русский супергерой" Роман Костомаров доказал, что любая лестница ему по плечу
Российский фигурист Роман Костомаров продолжает жить активной жизнью и своим примером доказывает, что после тяжёлой болезни он потерял конечности, но не силу духа. В своём новом видео он показал, как ловко взбирается по лестнице.
"Русский супергерой" Роман Костомаров доказал, что любая лестница ему по плечу. Фото © Telegram / Роман Костомаров
"Двигаемся дальше. Вот уже и через две ступеньки шагаю", — похвастался Костомаров в соцсетях.
Ролик традиционно вызвал тёплый приём у публики. Подписчики фигуриста в соцсетях поражаются его силе воли, мужественности и по-настоящему спортивному характеру.
"Сколько воли и мужества в одном человеке! Роман, вы — герой и трудяга!" — написала в комментариях одна из подписчиц.
Напомним, что Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже и руки. Тем не менее олимпиец не сдался, не сломался и не пал духом. В соцсетях он делится кадрами из своей новой жизни, которую он проживает уже на протезах, каждый день доказывая, что человек может преодолевать любые преграды, если рядом с ним близкие люди. Костомаров бегает после ампутации рук и ног, плавает в бассейне, чеканит футбольный мяч в протезах, а недавно вышел на лёд с Навкой и повторил часть золотой программы 2006 года.