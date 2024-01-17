Неугомонный Костомаров воспарил над водной гладью
Российский фигурист Роман Костомаров, который потерял конечности после тяжёлой болезни, продолжает жить активной жизнью и вдохновлять своим примером миллионы россиян. На этот раз ему покорился гидрофлайт, или флайборд, — устройство для экстремальных водных развлечений, которое позволяет человеку буквально летать над водой, используя силу водяного потока.
Роман Костомаров показал свою тренировку на флайборде. Видео © Telegram / Роман Костомаров
"Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю… хоть и не высоко", — поделился Костомаров с подписчиками в своём телеграм-канале.
В комментариях под видео фигурист сорвал бурные "овации". Поклонники отмечают, что у их кумира удивительное чувство баланса, поскольку успеха в таких тренировках сложно достичь даже полностью здоровым людям. Костомарова назвали настоящим русским супергероем и отметили, что все его достижения находятся где-то за гранью человеческих возможностей.
Лайф уже рассказывал, что фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже и руки. Тем не менее олимпиец не сдался, не сломался и не пал духом. В соцсетях он делится кадрами из своей новой жизни, которую он проживает уже на протезах, каждый день доказывая, что человек может преодолевать любые преграды, если рядом с ним близкие люди. Костомаров бегает после ампутации рук и ног, плавает в бассейне, чеканит футбольный мяч в протезах, а недавно вышел на лёд с Навкой и повторил часть золотой программы 2006 года.