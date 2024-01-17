Неугомонный Костомаров воспарил над водной гладью

Российский фигурист Роман Костомаров, который потерял конечности после тяжёлой болезни, продолжает жить активной жизнью и вдохновлять своим примером миллионы россиян. На этот раз ему покорился гидрофлайт, или флайборд, — устройство для экстремальных водных развлечений, которое позволяет человеку буквально летать над водой, используя силу водяного потока.

Роман Костомаров показал свою тренировку на флайборде. Видео © Telegram / Роман Костомаров

"Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю… хоть и не высоко", — поделился Костомаров с подписчиками в своём телеграм-канале.