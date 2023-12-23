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Костомаров рассказал, за что бы отдал все деньги

Костомаров признался, что отдал бы всё взамен утерянного здоровья

23 декабря, 17:04
Фигурист Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Фигурист Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который перенёс ампутацию ступней и кистей рук, готов отдать всё, чтобы вернуть утерянное здоровье. Об этом он рассказал в "Эксклюзиве" с Дмитрием Борисовым.

"Я бы всё отдал (чтобы быть здоровым. — Прим. Лайфа), все деньги. Бедным был бы. Когда ты этого лишаешься, думаешь: "Верните мне всё. Я буду вас холить, любить и лелеять", — поделился фигурист.

Он признался, что замкнулся в себе в первое время после операции, так как не знал, как будет складываться его дальнейшая жизнь. Спортсмен добавил, что ему пришлось с иронией отнестись к потоку недостоверной информации в СМИ о течении его болезни. Вернуться домой Костомаров захотел только на своих ногах, потому что не мог предстать перед своими детьми слабым и на инвалидной коляске.

Костомаров вышел на лёд с Навкой и повторил часть золотой программы 2006 года
Костомаров вышел на лёд с Навкой и повторил часть золотой программы 2006 года

Напомним, проблемы со здоровьем начались у олимпийского чемпиона в январе этого года. На фоне тяжёлой пневмонии у спортсмена образовался сепсис, вынудивший врачей ампутировать его голени и части рук. Но фигурист решил вернуться к нормальной жизни и даже смог возобновить тренировки. В начале декабря Костомаров принял участие в ледовом шоу Ильи Авербуха, выйдя на лёд на коньках.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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