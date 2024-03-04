"Нужно приносить пользу": Костомаров дал важный совет молодым россиянам

Молодым россиянам важно стать теми людьми, на которых будет равняться младшее поколение. Такой совет олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров дал российской молодёжи, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые". По словам спортсмена, нужно приносить пользу не только себе, но и Родине.

"Нужно приносить пользу не только для себя, но и для своей Родины, и для своей страны. Быть теми людьми, на которых будет равняться более младшее поколение, чтобы они гордились тем, что ты делаешь сегодня, и чтобы они старались в чём-то превзойти тебя в будущем", — сказал он.