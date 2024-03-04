"Нужно приносить пользу": Костомаров дал важный совет молодым россиянам
Костомаров призвал молодёжь быть теми, на кого будет равняться младшее поколение
Молодым россиянам важно стать теми людьми, на которых будет равняться младшее поколение. Такой совет олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров дал российской молодёжи, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые". По словам спортсмена, нужно приносить пользу не только себе, но и Родине.
"Нужно приносить пользу не только для себя, но и для своей Родины, и для своей страны. Быть теми людьми, на которых будет равняться более младшее поколение, чтобы они гордились тем, что ты делаешь сегодня, и чтобы они старались в чём-то превзойти тебя в будущем", — сказал он.
Напомним, что в 2023 году Роман Костомаров перенёс череду потрясений: в январе спортсмен попал в больницу с пневмонией, после чего у него развился сепсис, приведший к ампутации сначала стоп, а потом и кистей. Несмотря на это, олимпийский чемпион не сдался и теперь регулярно показывает, как с протезами преодолевает всё новые преграды: бегает, плавает, чеканит футбольный мяч и даже катается на льду. А недавно фигурист встал на сноуборд.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов