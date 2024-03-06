Завсегдатаи дурдома: 5 отпрысков известных родителей с "потёкшей крышей"

Многие звёздные дети рождаются с "серебряной ложкой во рту". Из-за популярности и богатства родителей они не могут совладать с собой. Порой ударяются в запрещённые средства, а иногда даже сходят с ума. Какие дети актёров, спортсменов и музыкантов отечественного бомонда оказались с "потёкшей крышей"?

1. Татьяна, дочь Любови Успенской

Отцы и дети-звёзды не всегда ладят, поэтому Татьяна и попала в дурдом. Фото © VК / Татьяна Плаксина

Жизнь девушки пошла под откос после 2018 года, когда она неудачно проехалась на велосипеде, упала, сломала челюсть и лишилась нескольких зубов. Чтобы восстановить былую красоту, потребовалось несколько хирургических вмешательств. Но, пока Татьяна реабилитировалась после операций, она пристрастилась к обезболивающим препаратам.

На фоне этого девушка уехала от матери в Соединённые Штаты к отцу. Но он не принял Татьяну, из-за чего у неё случился срыв. Как девушка сама признавалась, на протяжении семи дней после этого её "таскали по психушкам". Но сейчас жизнь девушки наладилась. Она начала заниматься спортом и музыкой.

2. Филипп, сын Иннокентия Смоктуновского

Дети актёров времён СССР тоже не застрахованы от психушки. Фото © "Маленькие трагедии", режиссёр Михаил Швейцер, сценарист Михаил Швейцер / Kino-teatr.ru

У легендарного артиста времён СССР не получилось создать своему сыну счастливую жизнь. Из-за популярности отца и больших денег в семье Филипп ударился в запрещённые вещества и горячительные напитки. В биографии "дитяти актёра" даже есть очень неприятный факт. В 2007 году в России Филиппа задерживали с героином.

Однажды от длительного злоупотребления запрещёнными веществами у сына Смоктуновского даже "потекла крыша". В 2021 году его отправили в психушку, где в 2022-м он скончался.

3. Лида, дочь Маши Распутиной

Биография детей известных личностей нередко состоит из нелицеприятных фактов, например плохие отношения в семье. Фото © 1tv.ru

Девушка попала в психологическую лечебницу, предположительно, из-за постоянных ссор между родителями. Её диагноз неизвестен до сих пор. Скорее всего, причиной попадания в дурдом стали плохие отношения в семье. Мама давала Лиде недостаточно любви. Отец тоже её игнорировал.

С тех пор Лида несколько раз проходила повторное лечение в психиатрических больницах. Сейчас она находится на иждивении у своей матери.

4. Полина Аксёнова, дочь Даны Борисовой

Дочь Борисовой занималась селф-хармом. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Звёздные дети попадают в психиатрическую больницу не только при острых симптомах. В 2021 году Полина Аксёнова загремела в дурдом, поскольку сама себе наносила увечья в женском туалете. После того инцидента Дана Борисова делилась с подписчиками, что с её дочкой занимаются профессиональные психотерапевты. Тогда певица сказала, что в поведении Полины виновато аниме (мультики японского производства, отличающиеся особым стилем).

После инцидента Борисова поняла, что нельзя оставлять Полину наедине с проблемой. Сейчас она следит за тем, чтобы дочь впредь не занималась селф-хармом.

5. Алеся, дочь Евгения Кафельникова

Алеся Кафельникова после психушки смогла прийти в себя. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kafelnikova_a

Дочь популярного теннисиста Евгения Кафельникова столкнулась с психическими проблемами из-за запрещённых веществ. Она, предположительно, начала принимать препараты, когда получала образование в Лондоне. После возвращения обратно в Россию Алеся не поменяла образ жизни. Но однажды у неё произошла передозировка, после которой девушке пришлось очень долго восстанавливаться. Причём делать это уже нужно было в дурдоме.

Диагноз, который поставили дочке теннисиста, по её словам, "психоз и биполярное расстройство". Однако сейчас Алеся больше не употребляет запрещённые препараты, она наладила образ жизни и даже стала мамой.