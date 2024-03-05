Режиссёры рвут на себе волосы, когда им приходится работать с этими 6 актёрами Киноделам комфортно работать далеко не со всеми звёздами — некоторые из них подходят к выполнению своих обязанностей непрофессионально. Life.ru рассказывает про артистов, с которыми ненавидят сотрудничать режиссёры. 5 марта, 06:00 Кто из российских звёзд отличается скверным и скандальным характером? Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, "Бизнес Online" / Сергей Елагин, NEWS.ru / Сергей Петров

Востребованные актёры получают огромные гонорары — от нескольких сотен тысяч рублей за смену. Поэтому режиссёры ожидают, что они будут выкладываться на 100%. Но есть те, кто ведёт себя на съёмочной площадке и в медийной сфере как псих. С какими отечественными звёздами ненавидят работать киноделы?

1. Актёр Никита Джигурда

Джигурда попадал в скандалы даже во времена пандемии коронавируса. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

С этим артистом не любят сотрудничать многие киноделы, поскольку он ужасно ведёт себя на съёмочных площадках. Последний скандал в сфере искусства с участием Джигурды произошёл летом 2020 года. В разгар пандемии коронавируса исполнительница Анна Калашникова снимала клип "Обезоружил", для участия в котором пригласили Никиту.

По условиям договора Джигурда должен был надеть во время нахождения на съёмочной площадке защитную маску. Но он отказался делать это, сказав, что "не раб". Администратору пришлось долго убеждать Джигурду надеть на себя маску, чтобы завершить съёмку.

2. Актёр Никита Кологривый

Про Кологривого из-за регулярных опозданий на съёмки могут ходить плохие слухи среди режиссёров. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

В открытую на актёра режиссёры не жаловались, но о своих странностях во время работы он рассказал сам в одном из интервью. Кологривый отметил, что часто приходит на съёмки на один-два часа позже, чем оговорено с организаторами.

Своё поведение актёр объясняет тем, что раньше якобы всегда приходил раньше назначенного времени, но вовремя работа так никогда и не начиналась. Возможно, после таких откровений Кологривого теперь будут реже приглашать играть в фильмах и сериалах.

3. Актёр Никита Ефремов

Актёр Никита Ефремов в 2021 попал в скандал, когда пришёл нетрезвый на съёмочную площадку. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сын печально известного Михаила Ефремова перенял от отца не только актёрский талант, но и пристрастие к горячительным напиткам. Из-за них в 2021 году у Никиты произошёл неприятный инцидент: он пришёл на съёмочную площадку в нетрезвом виде и сорвал съёмки.

За этот проступок Ефремов-младший даже заплатил штраф в размере полумиллиона рублей. Теперь режиссёры с опаской приглашают артиста на съёмки.

4. Телеведущая Лариса Гузеева

Лариса Гузеева не раз отклонялась от сценариев передачи "Давай поженимся". Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Главное лицо "Давай поженимся" на телевидении уже давно и повидала в жизни всякое. Поэтому почти на каждой передаче она эмоционально реагирует на любые слова гостей и смеётся над ними. Токсичное поведение ведущей, скорее всего, часто выходит за рамки сценария.

К тому же в телепередачах Гузеева регулярно использует нецензурную брань, ругается с приглашёнными гостями и ведёт себя неадекватно. Естественно, зрители хотят хлеба и зрелищ и любят, когда ведущую выводят из себя, но из-за её невозможности сдерживаться шоу часто превращается в балаган. Не все режиссёры готовы сотрудничать с известной свахой из-за её вспыльчивого характера.

5. Актёр Валерий Николаев

Валерий Николаев — актёр, которого сразило биполярное расстройство. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

До 2010 артист был популярным и востребованным у российских режиссёров, но затем всё поменялось в моменте: актёр начал часто выпивать, попадался нетрезвым за рулём и много раз оказывался под арестом. Однажды Николаев даже загремел в психиатрическую лечебницу. Там ему поставили диагноз: биполярное расстройство.

Режиссёры не любят сотрудничать с этим актёром, поскольку из-за своей болезни он часто ведёт себя странно. Например, во время съёмок фестиваля "Идол" Николаев забрался на сцену и начал совершать неадекватные поступки. Также он не раз приходил на другие съёмки в нетрезвом виде.

6. Блогер Ксения Бородина

Ксения Бородина ведёт себя слегка высокомерно и ругается с журналистами, поэтому её мало кто любит. Фото © ТАСС / "Бизнес Online" / Алексей Белкин

Телеведущая — одна из самых известных российских светских львиц. У неё состоятельный муж, популярный блог в соцсетях и всероссийская популярность.

Бородину не любят режиссёры, поскольку она часто вступает в перепалки с журналистами. Так, в ноябре 2023-го диве не понравилось, что репортёры сняли её с нелицеприятного ракурса. А ещё ведущая очень худая — и в кино ей подойдёт далеко не каждая роль. Из-за этого в крупные проекты звезду не зовут.

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Авторы Никита Фартов