"Холоп-3" выйдет в российский прокат в 2025 году

Продолжение популярной комедии "Холоп" выйдет в российский прокат в начале 2025 года. Об этом рассказал один из продюсеров кинофраншизы Виталий Шляппо. По его словам, над третьей частью картины будет работать та же команда, что и над "Холопом-2".

"Пока проект в начале разработки, и все подробности будут известны позже", — приводит слова собеседника НСН.

Напомним, что первая часть комедии о том, как мажор внезапно проснулся в русской деревне XIX века, вышла на экраны в 2019 году. Картина с Милошем Биковичем была принята очень тепло и стала рекордсменом проката. Продолжение фильма "Холоп-2" было выпущено в прокат 1 января 2024 года компанией "Централ партнершип". Фильм получил смешанные отзывы журналистов с похвалой масштабу картины и критикой неоригинальности. В прокате фильм заработал на данный момент более трёх миллиардов рублей.