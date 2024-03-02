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2 марта, 06:09

"Мосфильм" приступил к съёмкам фильма про СВО

"Мосфильм" приступил к съёмкам фильма, посвящённого специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил РИА "Новости" генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров.

По его словам, сейчас в работе у киношников два сценария на эту тему. К съёмкам одного из проектов на "Мосфильме" уже приступили и надеются, что осенью работа будет завершена.

В Госдуме анонсировали новые фильмы про СВО
В Госдуме анонсировали новые фильмы про СВО

А ранее Life.ru писал, что в Британии покажут фильм об СВО, несмотря на шквал критики. Телеканал ITV не стал снимать с телевизионного эфира документальный фильм Ukraine's War: The Other Side ("Война на Украине: другая сторона"), где приводится российская точка зрения на нынешний конфликт.

Обложка ©

Александр Щербак / ТАСС

Марина Калегина
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