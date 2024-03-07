Life.ru выяснил истинное отношение россиян к женщинам-руководителям
Опрос: Каждый десятый россиянин считает женщин более эффективными начальниками
Каждый десятый россиянин считает (11%), что женщины более эффективные начальники, чем мужчины. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Половина работающих россиян (47%) уверены, что эффективность специалиста на руководящей должности не зависит от его пола. Об этом говорится в материалах исследования* Аналитического центра НАФИ, предоставленного в распоряжение Life.ru. Каждый десятый россиянин считает (11%), что женщины более эффективные начальники, чем мужчины. Такое мнение распространено среди руководителей высшего звена (29%), а также тех, кто работает под женским руководством (17%).
А вот 41% опрошенных убеждён, что мужчины лучше справляются с обязанностями руководителя. Этой позиции в большинстве своём придерживаются либо сами мужчины, либо те, чей непосредственный руководитель, — мужчина.
Из материалов исследования следует, что женщины активнее представлены на ключевых руководящих должностях в области образования (62%) и здравоохранения (61%), а мужчины-руководители чаще встречаются в сферах строительства (96%), промышленности (90%) и транспорта (88%). В целом среди руководителей среднего звена (руководители отделов и структурных подразделений) в российских организациях и коммерческих компаниях мужчин в настоящий момент 62%, а женщин — 38%.
По мнению участников опроса, женщин-руководителей в работе отличают следующие черты:
- эмоциональность (76%);
- принятие решений на основе интуиции (64%);
- умение слушать команду, сопереживать (63%);
- гибкость и дипломатичность (61%);
- умение проявлять осторожность, просчитывать все риски при принятии решений (46%).
47% россиян уверены, что эффективность специалиста на руководящей должности не зависит от пола. Фото © krakenimages/ Unsplash
Для мужчин, по мнению россиян, в большей мере характерны следующие подходы к руководству:
- преодолевать трудности с помощью силы, волевых качеств (84%);
- проявлять жёсткость в принятии решений (82%);
- смелость и готовность идти на риск (79%);
- сдержанность в проявлении эмоций (74%);
- основной фокус работы — достижение поставленных финансовых показателей, прибыль (74%).
А ранее Life.ru сообщал, что женщины чаще мужчин обращаются к психологам из-за работы. Больше всего их беспокоит отсутствие баланса между работой и семьёй, выгорание и ощущение неравного отношения в коллективе по гендерному признаку.
* Всероссийский опрос проведён Аналитическим центром НАФИ в феврале 2024 года. Опрошено 1500 работающих россиян возрастом от 18 лет из всех регионов РФ. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населённого пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.