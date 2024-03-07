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7 марта, 04:00

Выгорание и неудовлетворённость: Женщины чаще мужчин обращаются к психологам из-за работы

Женщины в четыре раза чаще беспокоятся из-за проблем с работой, чем мужчины

Из обращающихся за помощью к психологам по вопросам, связанным с работой и карьерой, 80% составляют женщины. Чаще всего их беспокоит отсутствие баланса между работой и семьёй, выгорание и ощущение неравного отношения в коллективе по гендерному признаку. Об этом в преддверии Международного женского дня Life.ru побеседовал со специалистами.

"Женщины склонны брать на себя больше работы, чем от них требуется, не умеют говорить нет, хуже умеют отстаивать свои границы. В результате это может приводить к выгоранию и неудовлетворённости", — объяснила психолог платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Наталья Константинова.

Названы самые "ленивые" профессии
Названы самые "ленивые" профессии

Аналитики платформы отметили, что причины, по которым за консультациями обращаются мужчины и женщины, разнятся. Так, представители сильного пола чаще испытывают "синдром самозванца" и неуверенность в собственных компетенциях, им сложнее задавать вопросы, их беспокоят вопросы доминирования, невозможности карьерного роста.

Среди других популярных поводов для обращения россиян к психологу из-за работы — вопросы адаптации в коллективе и сложности во взаимодействии с клиентами. Что касается запроса на решение проблем, связанных с балансом между работой и семьёй, — он с 2022 года вырос почти вдвое (+40%). А больше всего обращений (25% от общего количества) связано с отстаиванием личных границ и трудностями в коммуникациях.

Специалисты также отметили, что в целом по вопросам, связанным с работой, в прошлом году россияне обращались на 41% чаще, чем в 2022-м.

Женщины стали реже стрессовать на дороге, но всё ещё уступают мужчинам
Женщины стали реже стрессовать на дороге, но всё ещё уступают мужчинам

Ранее Life.ru писал, что российские работодатели скорректировали свои гендерные взгляды и стали чаще ставить женщин на руководящие должности. По словам HR-специалиста, это связано с ответственностью, активностью и гибкостью представительниц прекрасного пола.

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Freepik / Lookstudio

Лариса Сафронова
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