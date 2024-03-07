Выгорание и неудовлетворённость: Женщины чаще мужчин обращаются к психологам из-за работы
Женщины в четыре раза чаще беспокоятся из-за проблем с работой, чем мужчины
Из обращающихся за помощью к психологам по вопросам, связанным с работой и карьерой, 80% составляют женщины. Чаще всего их беспокоит отсутствие баланса между работой и семьёй, выгорание и ощущение неравного отношения в коллективе по гендерному признаку. Об этом в преддверии Международного женского дня Life.ru побеседовал со специалистами.
"Женщины склонны брать на себя больше работы, чем от них требуется, не умеют говорить нет, хуже умеют отстаивать свои границы. В результате это может приводить к выгоранию и неудовлетворённости", — объяснила психолог платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Наталья Константинова.
Аналитики платформы отметили, что причины, по которым за консультациями обращаются мужчины и женщины, разнятся. Так, представители сильного пола чаще испытывают "синдром самозванца" и неуверенность в собственных компетенциях, им сложнее задавать вопросы, их беспокоят вопросы доминирования, невозможности карьерного роста.
Среди других популярных поводов для обращения россиян к психологу из-за работы — вопросы адаптации в коллективе и сложности во взаимодействии с клиентами. Что касается запроса на решение проблем, связанных с балансом между работой и семьёй, — он с 2022 года вырос почти вдвое (+40%). А больше всего обращений (25% от общего количества) связано с отстаиванием личных границ и трудностями в коммуникациях.
Специалисты также отметили, что в целом по вопросам, связанным с работой, в прошлом году россияне обращались на 41% чаще, чем в 2022-м.
Ранее Life.ru писал, что российские работодатели скорректировали свои гендерные взгляды и стали чаще ставить женщин на руководящие должности. По словам HR-специалиста, это связано с ответственностью, активностью и гибкостью представительниц прекрасного пола.
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