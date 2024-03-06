Названы самые "ленивые" профессии

Продолжительность рабочего дня в России в 2023 году достигла показателя 7,17 часа, что является рекордным результатом за последние 19 лет. Выяснилось, что больше всех трудятся рыболовы и администраторы, а меньше всех — сотрудники сфер транспорта и угольной добычи. Аналитики провели опрос, чтобы узнать, сколько людей задерживаются на работе или трудятся в выходные, его результаты приводит kp.ru.

Каждый третий респондент (34%) заявил, что ему приходится каждый день задерживаться на работе и перерабатывать из-за огромного объёма задач. 13% опрошенных вообще работают каждый день без выходных. Когда у них всё-таки появляется свободный день, который хотелось бы посвятить долгожданному отдыху, им приходится отвечать на рабочие звонки, сообщения и заниматься выполнением неотложных задач.

Время от времени переработки случаются у 16% участников опроса. Им приходится задержаться или выйти на работу в выходной день, однако они отметили, что такая практика не происходит на постоянной основе.

10% россиян не задерживаются после окончания рабочего дня, но после него их, как правило, ждёт подработка. В связи с этим количество их рабочих часов в день заметно превышает норму, а дома они только ночуют, чтобы с утра снова убежать на работу.

Из данных следует, что три четверти участников опроса работают больше нормы и только одна четверть чётко разделяет рабочее и личное время. Таким образом, 23% респондентов не отклоняются от рабочего графика, уходят домой в назначенное время без каких-либо задержек, не берутся за выполнение дополнительных задач и настаивают на том, чтобы коллеги и начальство не беспокоили их в личное время.

Оставшиеся 4% поделились, что нередко работают меньше, чем предусматривает их график. Это происходит, когда они опаздывают, уходят раньше положенного, отпрашиваются в рабочее время, чтобы решать какие-то личные задачи. В итоге их рабочих часов получается меньше, чем прописано в трудовом договоре.