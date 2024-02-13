Опрос показал, в каком возрасте российские студенты планируют создать семью

Большинство российских студентов хотят создать семью в возрасте 22–27 лет и родить одного-двух детей (93%). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого в Российском государственном социальном университете (РГСУ).

"Среди тех, кто хочет иметь детей, максимальную долю составляют молодые люди, ориентированные на семью с двумя детьми (46%)", — сообщает RT со ссылкой на итоги опроса.

По данным аналитиков, 14% респондентов планируют завести одного ребёнка, 16% — трёх и более. Доля тех, кто поддерживает идеологию чайлдфри (сознательное нежелание иметь детей), составляет 8%, это ниже показателей общероссийских социологических исследований. О том, что не задумывались о семье, рассказали 9% россиян, ещё 7% отказались отвечать на этот вопрос. Всего в опросе приняло участие более 1,1 тысячи студентов.

По словам первого проректора РГСУ Джомарта Алиева, проведённое исследование снова доказало приверженность современной молодёжи традиционным ценностям.