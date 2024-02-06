Более 30% россиян стали жертвами экономического абьюза в семье Опрос: Больше четверти россиян сталкивались с экономическим абьюзом в семье 6 февраля, 10:23 Больше четверти россиян сталкивались с экономическими угрозами и оскорблениями в семье. Обложка © Shutterstock

Россияне признались, что сталкивались с экономическими угрозами и оскорблениями в семье, что чаще всего выражалось в желании второй половинки контролировать счета и расходы партнёра. Об этом Life.ru узнал из исследования, проведённого группой компаний BestDoctor и проектом "Изнанка. Женщины". В нём приняли участие более 1200 взрослых респондентов из городов-миллионников РФ.

Так, 32% участников опроса признались, что испытали на себе экономический абьюз. При этом в 49% случаев респонденты отмечали контроль за своими счетами со стороны супруги или супруга. Нередко (24%) партнёр оформлял кредиты без согласия или обсуждения этого решения в семье.

Ещё 24% респондентов пожаловались, что вынуждены выпрашивать деньги на расходы у супруга, что само по себе является психологическим унижением. Также мужья (20% случаев) зачастую жёстко контролируют, как и на что расходует деньги каждый член семьи, не считаясь с интересами и потребностями близких.

Нередко россияне сталкивались и с препятствиями на пути построения карьеры: в 10% случаев партнёр запрещал работать и строить карьеру. А вот отказ от уплаты алиментов как форма экономического абьюза беспокоил россиян только в 5% случаев.

"Манипуляции денежными средствами — действительно популярный способ, к которому прибегает абьюзер, чтобы продемонстрировать жертве своё превосходство. Но цель там — не просто "сэкономить", не дать денег или ограничить возможность заработка, а подавить, подчинить и в конечном итоге удержать жертву", — пояснила психолог группы компаний BestDoctor Валерия Чугунова.

Она подчеркнула, что абьюзеры не ощущают вину и будут продолжать трансформировать здоровую личность в жертву, поэтому безопаснее всего выйти из подобных отношений или научиться психологической защите. Психолог отметила, что зачастую от экономического насилия страдают неработающие жёны, когда мужья навязывают им мысль, что женщина должна быть только матерью и вести хозяйство. При этом такие мужчины не спешат делиться собственным заработком с супругой, ограничивая её во всём.

"В большинстве случаев женщины попадают в вакуум и перестают замечать влияние противоположного пола, а также ограничения. Далее это серьёзно сказывается на поведении "жертв" и приводит к снижению способности принимать решения как за себя, так и в отношении детей", — объяснила лидер комьюнити "Изнанка. Женщины" Татьяна Денесюк.

Она отметила, что экономический абьюз может предшествовать физическому, то есть вначале женщину ущемляют в части денег, а далее это перерастает в насильственные действия. По её словам, важно предавать огласке истории с абьюзом, чтобы научить женщин отличать ситуации, когда отношения с мужчиной перестают быть здоровыми.

Ранее Life.ru писал, что навязчивое желание контролировать переписки партнёра может говорить о неуверенности человека, неудачном опыте прежних отношений, невыстроенном доверии.

Авторы Татьяна Миссуми