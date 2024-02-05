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"Путь к абьюзу": Психолог объяснила, почему не надо совать нос в переписку возлюбленного

Врач Тум заявила, что желание читать переписки партнёра не является нормой

5 февраля, 15:00
Названы главные причины желания проверять переписки и звонки возлюбленного. Обложка © Shutterstock

Названы главные причины желания проверять переписки и звонки возлюбленного. Обложка © Shutterstock

Навязчивое желание контролировать переписки партнёра может говорить о неуверенности человека, неудачном опыте прежних отношений, невыстроенном доверии. Об этом рассказала клинический психолог Майя Тум в беседе с NEWS.ru.

"В своём желании знать человек преследует цель найти подтверждение своим опасениям. В таком случае тревожное желание может возникать без реальных поводов со стороны другого партнёра", — пояснила она.

По её убеждению, желание читать мессенджеры возлюбленного может привести к жёсткому контролю, абьюзу и психологическому насилию, поэтому нельзя легкомысленно относиться к такой форме контроля со стороны своей второй половинки. Психолог посоветовала открыто объяснить партнёру, что такое поведение неприемлемо и нарушает личные границы.

Если речь идёт о психотравме в прошлом, то вылечить её удастся только в кабинете специалиста. Тум уверена, что девушки, пережившие измены, попробуют контролировать нового партнёра. Поэтому нет смысла игнорировать проблему, а лучше её проработать, заключила собеседница издания.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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