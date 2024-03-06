Для женщин в России всё чаще стали открываться руководящие посты

Российские работодатели скорректировали свои гендерные взгляды и стали чаще ставить женщин на руководящие должности. По словам HR-специалиста и психолога Зулии Лоиковой, это связано с ответственностью, активностью и гибкостью представительниц прекрасного пола.

"Даже в такие отрасли, как строительство, девелопмент, инженерия стали искать женщин на руководящие технические позиции. То есть никогда такого не было", — поделилась собеседница телеканала "360".

Эксперт заострила внимание на том, что сильнее всего "оттепель" проявилась в прошлом году. Это может быть связано с проведением СВО и вынужденным отъездом многих мужчин в зону операции. Женщин же происходящие события затронули куда меньше, допустила психолог.

"Мы увидели расширение определённых должностей, которые раньше были недоступны женщинам. Вот в прошлом году 51 профессию открыли для женщин", — проинформировала Лоикова.