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5 марта, 09:15

Путин напомнил, что женщины занимают 40% руководящих постов в России

40% руководителей России — это женщины, они добиваются впечатляющих результатов и вносят огромный вклад в достижение целей развития страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума.

"Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития", — сказал глава государства.

Путин также поблагодарил женщин, участвующих в специальной военной операции.

"Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения: это врачи и медсёстры, военнослужащие разных специальностей", — подчеркнул президент.

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А ранее президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции признался, что у него "сердце сжимается", когда он видит на передовой женщин-корреспондентов.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Александра Вишнякова
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