Путин напомнил, что женщины занимают 40% руководящих постов в России
40% руководителей России — это женщины, они добиваются впечатляющих результатов и вносят огромный вклад в достижение целей развития страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума.
"Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития", — сказал глава государства.
Путин также поблагодарил женщин, участвующих в специальной военной операции.
"Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения: это врачи и медсёстры, военнослужащие разных специальностей", — подчеркнул президент.
А ранее президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции признался, что у него "сердце сжимается", когда он видит на передовой женщин-корреспондентов.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин