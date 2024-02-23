Валентина Матвиенко подарила Путину на 23 Февраля три пары перчаток

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в честь 23 Февраля подарила российскому лидеру Владимиру Путину перчатки. Она отметила, что здоровье президента нужно беречь, потому что от этого зависит здоровье всей страны. Видео с подарком опубликовал журналист Павел Зарубин.

Валентина Матвиенко подарила Путину перчатки на 23 Февраля. Видео © t.me / Зарубин

Партии тёплых варежек, носков и другой одежды регулярно отправляются в зону специальной военной операции от женщин Совета Федерации. А на этот раз их получил глава государства. Две пары шерстяных перчаток были связаны вручную, а тактические зелёные — сшиты на фабрике, которой также руководит женщина.