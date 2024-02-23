Дмитрий Медведев поздравил защитников России с 23 Февраля

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил российских военнослужащих, добровольцев и специалистов разнообразных профессий, принимающих участие в специальной военной операции России на Украине, с Днём защитника Отечества. Соответствующий пост опубликован в личном телеграм-канале политика.

"Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. Поздравляю с праздником всех, кто преданно служит России, оберегает мирную и благополучную жизнь миллионов граждан. Верность высоким идеалам патриотизма, готовность в любую минуту встать на защиту Родины — наши непреходящие ценности, основа сегодняшних свершений и будущих побед", — говорится в публикации.

Медведев выразил признательность российским бойцам, волонтёрам и специалистам в зоне СВО, которые жёстко и безоговорочно противостоят врагу, защищая жителей исторических территорий России, демонстрируя мужество и героизм, приближая победу над неонацизмом. Замглавы Совбеза РФ пожелал всем защитникам Отечества вместе с их родными и близкими крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго, а также почтил память павших.