Дмитрий Медведев поздравил защитников России с 23 Февраля
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил российских военнослужащих, добровольцев и специалистов разнообразных профессий, принимающих участие в специальной военной операции России на Украине, с Днём защитника Отечества. Соответствующий пост опубликован в личном телеграм-канале политика.
"Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. Поздравляю с праздником всех, кто преданно служит России, оберегает мирную и благополучную жизнь миллионов граждан. Верность высоким идеалам патриотизма, готовность в любую минуту встать на защиту Родины — наши непреходящие ценности, основа сегодняшних свершений и будущих побед", — говорится в публикации.
Медведев выразил признательность российским бойцам, волонтёрам и специалистам в зоне СВО, которые жёстко и безоговорочно противостоят врагу, защищая жителей исторических территорий России, демонстрируя мужество и героизм, приближая победу над неонацизмом. Замглавы Совбеза РФ пожелал всем защитникам Отечества вместе с их родными и близкими крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго, а также почтил память павших.
Ранее Медведев указал на то, что какие бы то ни было посягательства Запада на земли, принадлежащие по праву России, положат начало третьей мировой войне. Впрочем, по его мнению, все угрозы западных политиков, что звучали до сей поры, делались исключительно для того, чтобы произвести эффект на собственное население, которое стараются основательно запугать и настроить против россиян.
ТАСС / Михаил Метцель