Медведев пригрозил третьей мировой войной в случае покушения на земли России Медведев: Попытка забрать земли у России обернётся третьей мировой войной 22 февраля, 07:45 Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина

Любые попытки Запада отобрать у России её законные земли станут началом третьей мировой войны, однако пока угрозы из-за рубежа рассчитаны лишь на собственное население, которое нужно запугать и настроить против РФ. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Это что значит "не допустить победы"? На тех условиях, на которых говорит Киев? То есть забрать у России наши территории, которые включены в Конституцию РФ в результате референдума, и присоединённые наши новые земли, наши вернувшиеся в Россию субъекты Федерации? Понятно, это мировая катастрофа, это настоящая, полноценная третья мировая война", — поделился он.

Политик уверен, что на данный момент все "безответственные заявления всяких там Шольцев, Боррелей и прочих" рассчитаны лишь на европейцев, британцев и американцев, которым нужно объяснить гигантские траты из государственных бюджетов на Украину. Медведев резюмировал, что Запад вынужден "как мантру повторять" призывы против России, хотя сам мало верит в реальность мировой войны.

Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ не исключил, что для достижения целей военной спецоперации придётся дойти до Киева. Так он ответил на вопрос, каковы пределы СВО, а также останется ли вообще какая-то часть Украины в качестве легитимного государства.

Авторы Татьяна Миссуми