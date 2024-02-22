Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что участь Владимира Зеленского печальна, в историю Украины он войдёт как кровавый клоун.

"Что касается этого персонажа [Владимира Зеленского], то его участь, безусловно, печальна — в истории своей страны, в истории мировой он останется как кровавый клоун, который стал известен благодаря известным публикациям и который ничего хорошего своему народу не принёс. Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано", — сказал Медведев в интервью российским СМИ, в том числе kp.ru.

По его мнению, элиты, которые сейчас управляют в Киеве, должны уйти: "кто-то — подобру-поздорову, а кто-то — принудительно". Вместо них должны появиться совершенно другие люди, которые осознают свою ответственность за будущее людей, населяющих это сложное, пока ещё существующее образование под названием "Украина", только после их появления Медведев допускает возможность переговоров между Москвой и Киевом.