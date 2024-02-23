"До Киева": Как западные СМИ отреагировали на интервью Дмитрия Медведева, расшифровавшего планы России в СВО Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции западных СМИ на выступление заместителя Совбеза России Дмитрия Медведева, который рассуждал об Одессе и Киеве, а также предложил отправлять предателей в лагеря. 22 февраля, 21:35 Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал интервью российским СМИ. И несмотря на то что в прессе пока появились лишь отдельные фрагменты разговора, их активно комментируют западные СМИ. И не только потому, что слова Дмитрия Медведева оказались яркими. Ещё и потому, что кто-то рассматривает их как некие разъяснения текущих и предвестники грядущих событий.

Так, например, западные СМИ отметили слова Медведева о предателе Кузьминове, чей труп, предположительно, нашли в Испании. "Российский руководитель в вопросах безопасности празднует смерть российского перебежчика в Испании", — гласит заголовок американского Daily Beast, комментирующего медведевское "собаке — собачья смерть". Издание отдельно подчёркивает, что Медведев отказался подтвердить факт того, что именно российские спецслужбы достали Кузьминова, однако даёт понять, что российская причастность к убийству сомнений не вызывает.

Издание Newsweek обратило внимание на ядерный аспект в выступлении бывшего президента. "Союзник Путина выступил за ядерный удар по Вашингтону в том случае, если Украина выиграет войну", — следует из заголовка издания. Британская Daily Mail написала ещё более ярко: "Россия угрожает тем, что может случайно начать ядерную войну в случае, если "немощные" западные лидеры неправильно просчитают риски третьей мировой", — утверждает издание.

И это не совсем так. Медведев в своём телеграм-канале говорил о том, что удар будет нанесён в том случае, если Россия будет проигрывать войну. Если у неё не останется выбора, ведь целью киевского режима и его союзников является "прямой и необратимый развал нынешней России, в состав которой по Конституции входят новые территории", за которым последует "яростная гражданская война с окончательным исчезновением нашей страны с карты мира". По сути, Медведев писал это для того, чтобы показать Западу серьёзность российских намерений. Объяснить, что это не война роскоши, что на кону стоит существование нашей страны, которую мы, если придётся, будем защищать с помощью ядерного оружия. Западные же СМИ пытаются нивелировать значимость этого тезиса и свести его до простой угрозы отомстить за проигрыш на Украине. Как простые слова. "Критики считают угрозы Медведева — одного из самых провоенных спикеров — пустыми. Однако недавние выступления подчёркивают, что Россия, если она окажется загнана в угол и перед перспективой потерять новые территории, готова будет применить ядерное оружие", — признаётся Daily Mail.

Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ. Фото © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Чуть более глубокими в своём анализе оказались журналисты из CNBC. Они взяли цитату Медведева о том, что России, вероятно, нужно будет освобождать Киев. "Комментарий позволяет предположить, что спустя два года после начала войны Москва, воодушевлённая недавними успехами, продолжает питать амбиции по завоеванию всей Украины. Она не будет довольствоваться нынешней оккупацией лишь пятой части страны", — пишет издание. По мнению CNBC, слова Медведева доказывают, что "в ближайшем окружении Путина захват Киева и уничтожение прозападного правительства Владимира Зеленского остаются ключевыми целями в политическом и идеологическом смыслах".

На самом деле американским коллегам нужно лучше слушать российского президента. Владимир Путин не раз и не два говорил о том, что Россия будет создавать зону безопасности. Демилитаризированное пространство по ту сторону российско-украинской границы, глубина которого будет соответствовать дальности полёта того оружия, которое Запад передаст киевскому режиму. И вполне логично, что Киев входит в эту зону. И когда CNBC пишет о том, что у России "мало очевидного желания снова открыть новый северный фронт" потому, что "её силы вовлечены в интенсивные бои на востоке и юге Украины", изданию лучше почитать уже западных аналитиков, уверяющих, что Россия накопила достаточные резервы и может начать операцию по отодвиганию фронта от российско- – пока ещё украинской границы в районе Белгорода.

Как абсолютно правильно пишет Reuters, "выступление Медведева отражает рост уверенности Москвы в том, что конфликт идёт так, как нужно". "У России превосходство над Украиной в людях и вооружениях, а большой пакет помощи Киеву придерживается в американском конгрессе", — объясняет издание. Отсюда, мол, претензии ещё и на Одессу. И не только на Одессу.

Авторы Геворг Мирзаян