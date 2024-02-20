12 пуль в грудь: Что получил предатель-пилот Максим Кузьминов за переход к ВСУ Если сообщения из Испании о смерти Кузьминова — правда, то триумф СБУ был недолгим, равно как и "шикарная" европейская жизнь перебежчика. А впрочем, шикарная ли? СМИ пишут, что в последнее время Кузьминов, живущий в Испании, подсел на наркотики и алкоголь. 20 февраля, 11:20 Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Что случилось в Аликанте

Тело мужчины, которого называют Максимом Кузьминовым — экс-пилотом, предавшим своих сослуживцев и перегнавшим вертолёт на сторону ВСУ в конце августа 2023 года, нашли в испанском Аликанте на пандусе около гаража в пять часов вечера 13 февраля 2024 года. Известно, что, сдав секреты родины и убив товарищей, Кузьминов собирался "в путешествие" по странам Европы. Возможно, за прошедшие полгода далеко уехать ему не удалось. Добрался он всего-то до коттеджного посёлка Ла-Кала испанского городка Ла-Вильяхойоса в Аликанте. Где, по информации испанской газеты ABC, он и был уничтожен.

По данным СМИ, уже после того, как в мужчину выпустили 12 пуль в грудь, его дважды переехали машиной. ABC пишет, что сгоревший автомобиль, на котором, предположительно, скрылись киллеры, был найден в соседнем городке Эль-Кампельо.

Вильяхойоса, Испания. Фото © Shutterstock

Как уже стало известно, убитый, которого испанские СМИ называют просто "украинцем", имел проблемы с наркотиками и алкоголем, часто скандалил, жаловался соседям на свою "хреновую" жизнь здесь и рассказывал о том, как хорошо было "там".

"Этот предатель стал моральным трупом, когда планировал своё преступление", — прокомментировал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщения о возможной смерти Кузьминова.

Подтвердил убийство изменщика и представитель украинского главного разведывательного управления Андрий Юсов. Ниточки могут вести как раз в Киев — в СБУ, чьи люди могли устранить "украинца" как неудобного человека.

Максим Кузьминов за штурвалом вертолёта. Фото © YouTube / UNITED24

Первоначальные сомнения СМИ в личности предателя вызвали разночтения по поводу возраста: Кузьминову было 28 лет, а убитому, как сообщили испанцы, — 33. Учитывая, что СБУ обещала предателю не только деньги и безопасность, но ещё и жизнь с чистого листа, у него могли быть новые документы, в которых мог быть указан немного иной возраст. Позднее испанское информагентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, близкие к расследованию, убийство Кузьминова.

Гражданская гвардия Испании, комментируя российским СМИ дело о смерти Кузьминова, заявила, что нашла поддельные документы, расследует их принадлежность.

Впрочем, пока никаких реальных доказательств смерти именно Кузьминова нет. Возможно, ГУР Украины специально разыграло этот спектакль в Испании, чтобы скрыть реальное местонахождение предателя Кузьминова и сбить следствие со следа. Даже если он ещё жив, его короткая жизнь превратится в круглосуточный кошмар, где бы он ни скрывался.

Хронология предательства

Напомним, 9 августа 2023 года предатель Максим Кузьминов угнал к бандеровцам принадлежащий 319-му отдельному вертолётному полку боевой вертолёт Ми-8АМТШ под номером 62. Он отстал от ведущего, изменил курс и на минимальной высоте ушёл за линию фронта. Очевидно, военные Украины были предупреждены о его "манёвре" — огонь по предателю с земли не открывали.

Вертолёт Ми-8АМТШ. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

При этом Кузьминов подставил своих товарищей — экипаж вертолёта: штурмана Хушбахта Турсунова и бортинженера Никиту Кирьянова. Как всё происходило на самом деле, теперь уже никто не расскажет. Сам предатель говорил о том, что он сел под Харьковом прямо посреди поля, якобы успокоил экипаж во время посадки, но они успокаиваться почему-то не захотели, за что и были убиты украинцами. В реальности он то ли сам их застрелил, то ли ранил, а потом уж постарались агенты СБУ. Худшие предположения говорят о том, что ребята попали в СБУ ещё живыми и там их просто замучили до смерти.

За своё предательство иуда получил миг подлой славы. Его пригласили в Киеве на ток-шоу и дали "бочку варенья" — 500 тысяч долларов, правда, почему-то гривнами. На шоу он рассказывал о том, как мечтает жить в "цивилизованном мире" и путешествовать по Европе, где "асфальт моют шампунем". В общем-то, уже тогда было ясно, что представления о загранице у него на уровне советского фарцовщика из глубинки.

Интервью Кузьминова в Киеве. Фото © YouTube / Volodymyr Zolkin

Кредо изменщика

Максим Кузьминов родился на Дальнем Востоке, в городе Арсеньеве. Рос в неполной семье: отец то и дело сидел, мать Инна ребёнком занималась мало, но одно вталдычить в голову сыну ей удалось: в жизни главное — деньги. Она и сама крутилась как могла: ездила в Китай и Южную Корею, привозила одежду на продажу. Мечтала о лёгкой, беззаботной жизни.

Инна Кузьминова, мать Максима Кузьминова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kuzminkova7765

Лётчиком Кузьминов стал исключительно благодаря деду — заслуженному лётчику России Герману Кузьминову. Дед даже отчество ему дал своё, не желал, видимо, чтобы отец принимал участие в судьбе внука. Увы, дедовская забота не помогла. Соседи и бывшие друзья предателя как один говорили, что, был бы дед жив, помер бы со стыда от такого внука.

Где и когда Кузьминов стал иудой? Ведь не в один же момент произошёл в сознании человека сдвиг, к нему вело множество мелочей и событий. Говорят, что продать жизнь своих товарищей его могла подговорить мать, связавшаяся уже после начала СВО с новым любовником. Возможно, он был агентом СБУ. Но ведь не просто же так СБУ для разработки выбрала именно Кузьминовых? Видимо, уже было что-то в них, что-то мелькало в их профилях в соцсетях, в фоточках, которые они постили, в частных разговорах, в комментариях. Что-то дало понять украинской разведке, что эту семейку можно подкупить.

Возможно, это был тот факт, что Инна грезила заграницей и не скрывала жажды богатства, успеха. Даже с сыном она стала общаться в полной мере лишь тогда, когда он уже окончил сызранское лётное училище и стал неплохо зарабатывать. Имел две квартиры, собственный легкомоторный самолёт, оставшийся от деда; купил паркетник "Хёндай-Санта-Фе". Не самая крутая тачка, да, но и не "семёрка"-классика.

Максим Кузьминов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n

Накануне предательства, правда, пришлось пережить разлуку с любимой девушкой. Она вышла замуж за более состоятельного человека. Тут бы мужчине махнуть рукой и вспомнить пословицу: "Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло", но очевидно, что из-за этого случая он затаил злобу, причём не только на девушку, а на всех. Именно после разлуки с ней в его блогах стали чаще появляться высказывания о деньгах и возникло слово "месть": "Хочешь отмстить — стань богатым!"

Интересный факт: в СМИ быстро появилась такая подробность, как приезд в Испанию по приглашению "бывшей девушки" Кузьминова накануне его убийства. Правда, где она, журналисты не пишут. Возможно, что за знакомыми предателя наблюдали неравнодушные люди.

Уже потом, после побега, сослуживцы стали рассказывать, что у Кузьминова была ещё одна причина стать иудой — он боялся воевать. Никогда не вызывался добровольцем, старался попасть на "технические" рейсы — перевозил оборудование, а иногда и прямо упрашивал, чтобы на боевые задания не отправляли. Его жалели, либеральничали. Небось, тоже думали, что у каждого человека могут быть свои убеждения...

О том, что о предательстве сына Инна Кузьминова знала, говорит тот факт, что она заранее выехала в Южную Корею и оттуда уже не вернулась. Максим всячески прикрывал свою мать и её роман с кавалером-эсбэушником. Когда его спрашивали, где Инна, охотно отвечал, что она зарабатывает деньги в Южной Корее.

Как выяснилось, общий заработок матери и сыночка оказался невелик — всего 50 миллионов рублями. По 25, если делить на двоих, и по 16, если поделиться с кавалером из СБУ.

А вы верите в то, что в Испании убит предатель Кузьминов? 0 Не верю. Это дешёвый спектакль спецслужб Украины, чтобы его спрятать Верю. Предателя не сложно найти и наказать Пусть с этим разбираются силовики Испании

Авторы Майя Новик