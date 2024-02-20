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20 февраля, 02:40
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У убитого в Испании лётчика Кузьминова нашли фальшивый паспорт Украины

EFE: Убитый в Испании лётчик Кузьминов имел при себе поддельные документы

Застреленным в Испании мужчиной является действительно российский лётчик-перебежчик Максим Кузьминов, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в правоохранительных органах. При себе у него были найдены поддельные документы, в связи с чем и произошли нестыковки в новостях.

"Мужчина, застреленный 13 февраля в Вильяхойосе, — это Максим Кузьминов, подтвердили EFE источники, близкие к расследованию", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что изначально сообщалось о том, что в испанской провинции Аликанте было найдено тело 33-летнего мужчины, а это не совпадало с возрастом 28-летнего Кузьминова. Позже в Гражданской гвардии Валенсии заявили, что личность обнаруженного мёртвым человека могла быть установлена неверно. Эту информацию подтвердили источники издания: при себе у погибшего был украинский паспорт с поддельными данными, в том числе и возрастом.

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Напомним, что сообщения о смерти Кузьминова появились в испанских средствах массовой информации накануне вечером, 19 февраля. Впоследствии разведка Украины подтвердила смерть перебежчика. Официального подтверждения от властей Испании пока не поступало.

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Алексей Соловьёв
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