У убитого в Испании лётчика Кузьминова нашли фальшивый паспорт Украины
EFE: Убитый в Испании лётчик Кузьминов имел при себе поддельные документы
Застреленным в Испании мужчиной является действительно российский лётчик-перебежчик Максим Кузьминов, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в правоохранительных органах. При себе у него были найдены поддельные документы, в связи с чем и произошли нестыковки в новостях.
"Мужчина, застреленный 13 февраля в Вильяхойосе, — это Максим Кузьминов, подтвердили EFE источники, близкие к расследованию", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что изначально сообщалось о том, что в испанской провинции Аликанте было найдено тело 33-летнего мужчины, а это не совпадало с возрастом 28-летнего Кузьминова. Позже в Гражданской гвардии Валенсии заявили, что личность обнаруженного мёртвым человека могла быть установлена неверно. Эту информацию подтвердили источники издания: при себе у погибшего был украинский паспорт с поддельными данными, в том числе и возрастом.
Напомним, что сообщения о смерти Кузьминова появились в испанских средствах массовой информации накануне вечером, 19 февраля. Впоследствии разведка Украины подтвердила смерть перебежчика. Официального подтверждения от властей Испании пока не поступало.
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