"Пригласил бывшую": В ГУР Украины раскрыли детали гибели лётчика-перебежчика Кузьминова

Бывшего российского лётчика Максима Кузьминова, который угнал в 2023 году военный вертолёт и перебежал на сторону Украины, могли убить после того, как он пригласил к себе в гости бывшую возлюбленную. Об этом заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Незалежной.

"Он решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил бывшую к себе, и [Кузьминова] нашли застреленным", — приводит заявление ведомства "Украинская правда".

Издание отмечает, что рядом с местом происшествия обнаружено сгоревшее авто, на котором скрылись киллеры.