"Пригласил бывшую": В ГУР Украины раскрыли детали гибели лётчика-перебежчика Кузьминова
ГУР: Угнавшего вертолёт РФ пилота Кузьминова убили после приглашения бывшей
Максим Кузьминов. Обложка © YouTube / Volodymyr Zolkin
Бывшего российского лётчика Максима Кузьминова, который угнал в 2023 году военный вертолёт и перебежал на сторону Украины, могли убить после того, как он пригласил к себе в гости бывшую возлюбленную. Об этом заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Незалежной.
"Он решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил бывшую к себе, и [Кузьминова] нашли застреленным", — приводит заявление ведомства "Украинская правда".
Издание отмечает, что рядом с местом происшествия обнаружено сгоревшее авто, на котором скрылись киллеры.
Life.ru писал, что сообщения о смерти дезертира появились в испанских СМИ в понедельник, 19 февраля. При этом некоторые издания со временем убрали фамилию пилота из новостей. А источник новости — портал Eureka News — удалил публикацию. Выяснилось также, что указанный в испанских СМИ возраст жертвы и Кузьминова не совпадают. Сейчас личность погибшего уточняется. Украинская разведка подтвердила смерть Кузьминова, а вот испанская гвардия пока нет.
Напомним, что в конце августа 2023 года капитан 319-го отдельного вертолётного полка Максим Кузьминов, командир экипажа транспортно-штурмового Ми-8АМТШ, с винтокрылой машиной перебежал на сторону Украины. Пилот изменил курс и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно в Харьковской области. Товарищи Кузьминова, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. Подробнее о жизненном пути предателя, его родственниках и операции — в материале Life.ru.