В гвардии Испании не подтвердили смерть угнавшего вертолёт РФ пилота Кузьминова

Гражданская гвардия Испании пока не подтверждает сообщения о смерти бывшего российского лётчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году военный вертолёт и перебежавшего на сторону Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

"На данный момент у нас нет подтверждения этой информации", — приводит агентство слова одной из сотрудниц ведомства.

Life.ru писал, что сообщения о смерти Кузьминова появились в испанских СМИ в понедельник, 19 февраля. При этом некоторые издания со временем убрали фамилию пилота из новостей. Выяснилось также, что указанный в СМИ возраст жертвы и возраст Кузьминова не совпадают. Сейчас личность погибшего уточняется. Тем временем украинская разведка подтвердила смерть Кузьминова.