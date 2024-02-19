В гвардии Испании не подтвердили смерть угнавшего вертолёт РФ пилота Кузьминова
Максим Кузьминов. Обложка © YouTube / UNITED24
Гражданская гвардия Испании пока не подтверждает сообщения о смерти бывшего российского лётчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году военный вертолёт и перебежавшего на сторону Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
"На данный момент у нас нет подтверждения этой информации", — приводит агентство слова одной из сотрудниц ведомства.
Life.ru писал, что сообщения о смерти Кузьминова появились в испанских СМИ в понедельник, 19 февраля. При этом некоторые издания со временем убрали фамилию пилота из новостей. Выяснилось также, что указанный в СМИ возраст жертвы и возраст Кузьминова не совпадают. Сейчас личность погибшего уточняется. Тем временем украинская разведка подтвердила смерть Кузьминова.
В конце августа 2023 года капитан 319-го отдельного вертолётного полка Максим Кузьминов, командир экипажа транспортно-штурмового Ми-8АМТШ, с винтокрылой машиной перебежал на сторону Украины. Пилот изменил курс и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно где-то в Харьковской области. Товарищи Кузьминова, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. Подробнее о жизненном пути предателя, его родственниках и операции — в материале Life.ru.