Как готовился побег украинского командира звена Су-27 в Россию Оглавление Операция "Синица" Жизнь новичка на фронте — 4 часа Дальнейшая судьба пилота "Можем больше!" Как украинский пилот пригнал истребитель за миллионы долларов вместе с трофеями НАТО, рассказал много интересного для российских спецслужб. Почему эта операция обошлась бюджету России в ноль рублей? 72738 72738 Су-27, который угнал с Украины в Россию лётчик ВСУ. Обложка © Shutterstock

18 ноября 2023 года стало известно, что благодаря блогеру и пилоту вертолёта К-52 Алексею Воеводе на российскую сторону на самолёте Су-27 перелетел лётчик – командир звена, офицер ВВС Украины. Его имя до сих пор не известно, сейчас офицер беседует со специалистами ФСБ, после чего Воевода обещает "большое интервью" с героем этой истории.

Операция "Синица"

Всё происходило как в кино и не стоило нашим спецслужбам ни копейки. Чтобы выбраться из страны, украинский пилот просто связался с Воеводой, написав ему личное сообщение. А затем просто вылетел с аэродрома на боевое задание, пересёк линию фронта на предельно низкой высоте, подлетел к российскому аэродрому, сделал "петлю" и сел. Разумеется, на российской стороне его ждали, вели, поэтому риска попасть под огонь не было.

После прилёта украинского лётчика блогер написал в соцсети: "Мы тут блогерами можем больше!" Фото © t.me / Воевода Вещает

Да и пилот, по слухам, явился к нам не с пустыми руками: по некоторым данным, его самолёт был укомплектован ракетами натовского образца, натовским радаром и системой радиоэлектронной борьбы. Кроме того, у пилота есть большой объём служебных документов, а также важная информация о дислокации украинских ВВС на основных и запасных аэродромах. Всё это позволило блогеру Воеводе радостно написать на канале в "Телеграме": "Птичка в гнезде!"

Ну разумеется, по пабликам и каналам почти в тот час же разошлись слова украинского пилота из легендарного фильма "Брат-2", которые он написал перед вылетом в Россию.

— Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим. Пилот украинского самолёта, улетевший в Россию

Разумеется, в первые дни после случившегося украинские и западные СМИ объявили всё фейком. И конечно же, через несколько дней, скрипя зубами, им пришлось признать, что такое вполне могло произойти, но подробности неизвестны, как неизвестен и самолёт, на котором пилот улетел в Россию.

Вертолёты Ка-52. Алексей Воевода — автор телеграм-канала "Воевода" (сам он также военный лётчик и управляет вертолётом Ка-52). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Впрочем, на Украине и сейчас всё отрицают, прекрасно понимая, что в свете перенаправления потока западной военной техники и боеприпасов на Ближний Восток инцидент с перебежчиком ставит крест на поставках США Украине самолётов F-16. Американцы никак не заинтересованы в угоне натовских самолётов и попадании своих технологических секретов в руки российских военных.

Жизнь новичка на фронте — 4 часа

Инцидент заставил американских военных аналитиков из известного всему миру издания Military Watch Magazine уже 18 ноября заявить, что фактически контрнаступление Украины провалилось, потери личного состава ВСУ достигают 80–90%.

Ещё в середине сентября полтавский военком, подполковник Виталий Бережной, сообщил западным журналистам, что потери становятся неприемлемыми: "Из 100 человек, которые присоединились к частям прошлой осенью, осталось 10–20, остальные погибшие, раненые или инвалиды". А посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что потери его страны — катастрофические: "Когда война закончится, мы это признаем. Я думаю, что это будет ужасное число".

Моральный дух украинцев упал, они не хотят воевать и всё чаще сдаются русским. Фото © Getty Images / Anadolu

Сами натовцы аккуратно подсчитывают людские ресурсы, которые остались в стране и которые всё ещё можно натравить на русских. Они с удовлетворением отмечают тот факт, что с сентября 2023 года МО Украины стало мобилизовать женщин и мужчин с гепатитом, ВИЧ и туберкулёзом. Однако даже они подчёркивают, что солдаты ВСУ плохо обучены или не обучены вовсе, что в атаку бросают плохо экипированных новичков и что средняя продолжительность жизни недавно мобилизованного гражданина Украины на фронте составляет всего четыре часа. Всё это приводит к тому, что моральный дух украинцев упал, они не хотят воевать и всё чаще сдаются русским.

Тем временем Россия лишь наращивает свою мощь, американские аналитики называют удары русской артиллерии "безостановочными", а интенсивность обстрелов — колоссальной. США признают, что на две войны у НАТО просто не хватит снарядов: 155-миллиметровые боеприпасы нужны Израилю. На Украине нарастает нехватка боеприпасов для основных систем вооружения, тогда как Россия нарастила объёмы производства снарядов.

Всё это может заставить Запад сократить украинские инвестиции и попытаться усадить Зеленского за стол переговоров с Москвой. Аналитики издания предрекают Киеву поражение уже в 2024 году. В этом аспекте перелёт украинского лётчика в Россию — прямой сигнал Киеву о том, что перелом в боевых действиях уже произошёл.

Следом за Military Watch Magazine факт перелёта лётчика украинских ВВС в Россию признал польский канал Altair, который сообщил, что пилот уже предоставил спецслужбам России информацию о военных аэродромах Украины, о состоянии авиатехники ВВС и данные о системах связи и управления. Поляки предположили, что российские спецслужбы интересует, что именно украинцы знают о самой России.

Дальнейшая судьба пилота

А в России тем временем развернулась настоящая дискуссия по поводу будущей участи пилота. Одни "эксперты" стращают перебежчиков тем, что пилота могут отдать под суд: мол, он дезертировал, а это преступление. Можно лишь усомниться в эрудированности таких "специалистов". Другие пугают тем, что если он совершил военные преступления против мирных жителей, то его тоже ждёт судебное преследование. Но, скорее всего, пилот перед перелётом получил от российских силовиков гарантию личной неприкосновенности. Да и вряд ли человек, пишущий перед вылетом в Россию про водочку и полёт домой, стал бы выполнять преступные приказы командования.

Если не достигнуто иной договорённости, пилот может принять участие в добровольческом батальоне Богдана Хмельницкого, который создан из бывших военнослужащих ВСУ и входит в состав оперативно-боевого тактического подразделения "Каскад". Фото © t.me / ОБТФ Каскад

Имя пилота мы услышим не скоро: даже на Украине имя российского предателя-вертолётчика Максима Кузьминова стало известно общественности лишь через месяц после его побега. А ведь это была подготовленная и тщательно спланированная операция СБУ.

Есть в деле и другие тонкие моменты. Главный из них — судьба семьи пилота. Даже если он успел вывезти ближайших родственников с Украины, в зоне влияния киевского режима могут оставаться его дальние родственники, друзья и коллеги. Заслуженный пилот России Юрий Сытник, например, считает, что, скорее всего, жена, родители, дети уже вывезены пилотом в Россию, ведь "первое, что сделает СБУ, — это захватит родителей, жену, детей, будет ими терроризировать".

В дальнейшей судьбе украинского пилота Сытник уверен. Если не достигнуто иной договорённости, он может принять участие в добровольческом батальоне Богдана Хмельницкого, который создан из бывших военнослужащих ВСУ и входит в состав оперативно-боевого тактического подразделения "Каскад". Но это лишь предположение.

"Можем больше!"

— Это реимпорт самолётов в Россию! Пользователь Сети под ником Shaman

А пока Интернет ликует. Комментарии под сообщением о перелетевшем в Россию пилоте поражают даже в англоязычном секторе Интернета. "Аллилуйя! — пишет пользователь Slaves of America. — Перегон в Россию самолётов, предоставленных Украине НАТО, — лучший способ протеста украинцев против лидеров-предателей, США и ЕС, которые бросили в топку войны уже полмиллиона украинцев".

— Это и был печально известный призрак Киева! Пользователь Сети под ником M. Paraplu

Ликует и блогер Воевода. Он уже сообщил, что российскому государству операция стоила ноль рублей и что другие желающие вернуться на свою историческую родину пилоты могут свободно написать ему в личку. "Мы, блогеры, можем больше!" — подытожил он произошедшее.

Авторы Александр Лаврентьев