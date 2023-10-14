Как вербовали Максима Кузьминова, согласившегося на убийство пилотов и угон вертолёта Предательство военного пилота Кузьминова, угнавшего вертолёт с экипажем на Украину, потрясло россиян. Его коллеги приняли страшную смерть, но не запятнали офицерскую честь. Кузьминов за это получил 500 тыс долларов от спецслужб Украины. Что с ним не так? 136382 136382 Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов. Коллаж © LIFE. Фото ©ТАСС / Валентин Егоршин, © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Операция "Синица"

В конце августа 2023 года стало известно о том, что капитан 319-го отдельного вертолётного полка Максим Кузьминов, командир экипажа транспортно-штурмового Ми-8АМТШ с бортовым номером 62 ещё 9 августа угнал вертолёт на Украину.

Случилось это в штатном полёте, во время которого Кузьминов должен был доставить запчасти для истребителей Су-27 и СУ-30 в зону СВО с курского аэродрома. В экипаж вертолёта кроме него входили штурман-пилот Хушбахт Турсунов и бортинженер Никита Кирьянов. Изменник родины просто отстал от ведущего, изменил курс, на предельно малой высоте пересёк линию фронта и посадил вертолёт где-то в поле в Харьковской области. Координаты были заранее обговорены с агентами украинской стороны. Так окончилась операция "Синица", которую полгода разрабатывало СБУ Украины.

Максим Кузьминов. Фото © YouTube / UNITED24

О судьбе товарищей, с которыми Кузьминов буквально накануне жарил шашлыки и разговаривал по душам, холёный предатель украинским СМИ говорил неохотно, мол, странные они, не захотели встречаться с хорошими людьми, стали вести себя как-то агрессивно, убежали в сторону фронта — "наверное, их ликвидировали". Старался сделать вид, что к их судьбе он отношения не имел. Однако доподлинно известно, что кабина вертолёта была забрызгана кровью, то есть штурман и техник были как минимум ранены ещё в воздухе, а после украинцы их просто запытали.

Это стало известно после очередного обмена телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Особенно зверствовали боевики над Хушбахтом Турсуновым — видимо, их поразил тот факт, что по национальности он был таджиком. Впрочем, на небесах Хушбахт теперь навечно записан русским воином. На условиях анонимности один из товарищей штурмана уже сказал, что Хушбахт свято чтил честь офицера. Он никогда бы не сдался ВСУ и поэтому предпочёл смерть позору. "Честь мундира для него была превыше всего".

А вот кто такой Кузьминов, продавший за сребреники всё, что имел? А имел он, по собственному признанию, всё: карьеру вертолётчика, неплохую зарплату, машину "Хёндай" (он её потом продал), лёгкий самолёт и две квартиры.

Дед — заслуженный лётчик России, мать — "челнок"

Инна Кузьминова, мать Максима Кузьминова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kuzminkova7765

Журналисты уже выяснили, что "звезда" украинских СМИ родилась на Дальнем Востоке в городе Арсеньеве. Его дедом был Герман Кузьминов – заслуженный лётчик России, а мать Инна зарабатывала перепродажей вещей из Китая и Южной Кореи. Появление антигероя на свет имеет свою предысторию: когда дед узнал, что его дочь ждёт ребёнка, он запретил ей выходить замуж, считая, что ничего хорошего не выйдет — жених оказался с судимостью и имел зависимости. На момент рождения сына он был в неволе. Поэтому дед дал внуку своё отчество — Германович.

На формирование личности Кузьминова сказались два фактора. Во-первых, в детстве он был не особо нужен своим родным. Биологический отец интересовался его судьбой мало, а молодой матери сын просто мешал устраивать личную жизнь. Мешал он и деду, который пользовался успехом у женщин и тоже долгое время искал спутницу жизни. Так, по крайней мере, говорят журналистам родственники. Мальчик рос типичным сыном одинокой мамаши — пухленьким и каким-то слишком спокойным.

О том, что существует такая задача: воспитать из внука мужчину, Герман Кузьминов вспомнил, когда тот уже был подростком. Усилия не прошли даром: внук окончил Сызранское высшее военно-авиационное училище, стал пилотом. Сначала служил в Хабаровске, позже его перевели в Приморский край. Однокурсники отмечали, что он ничем особым не выделялся среди сверстников, звёзд с неба не хватал, лишь был излишне суетлив.

За что и кому мстил Кузьминов

Максим Кузьминов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n

Что делала в это время его мать Инна? Известно, что с 2005 года её ИП было прикрыто — какое-то время она пыталась заработать денег, вернувшись к профессии швеи, затем снова начала ездить в Корею. Долгое время мать и сын испытывали материальные трудности — одно время даже накопили коммунальный долг за квартиру — чуть больше 60 тысяч рублей. Но особый интерес у Инны проснулся к сыну, когда он выпустился из училища и стал прилично зарабатывать.

Интерес был своеобразный: Инна, по словам его друзей, всегда убеждала сына, что "главное в жизни – успех и богатство, деньги, остальное значения не имеет". Она буквально бредила заграницей и хотела любыми путями достичь богатой жизни. Поэтому немудрено, что аккаунты молодого лётчика в соцсетях были полны фотографиями, олицетворявшими лёгкую, сытую жизнь.

Второй момент, сыгравший в жизни Кузьминова роковую роль, — это разрыв с любимой девушкой, на которой он собирался жениться. Якобы красавица бросила его, отдав предпочтение более состоятельному жениху, да ещё и посмеялась над Кузьминовым. Он тяжело переживал разрыв и даже впал на какое-то время в депрессию.

Именно в этот момент в его соцсетях появились фотографии с подписями — "Хочешь отомстить — стань богатым!", а в постах всё чаще стало встречаться слово "месть".

Уже после его предательства сослуживцы стали рассказывать, что летать он боялся, прямо просил командиров, чтобы боевых заданий ему не давали, отправляли бы на перевозку грузов — так безопаснее. Но почему же тогда он не подал в отставку? Товарищи теперь говорят, что собирался не раз, но сначала хотел дождаться, когда дадут квартиру, затем хотел получить выслугу лет. А с началом СВО и вовсе затаился, хотя всем в отряде было ясно, что их могут послать на фронт.

Завербованная мать

Инна Кузьминова, мать Максима Кузьминова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kuzminkova7765

Уже после предательства журналисты выяснят, что мать предателя Инна Кузьминова, оказывается, уехала в неизвестном направлении ещё весной 2023 года. Родственники, которых сумели отыскать журналисты, в один голос уверяли, что поведение Инны перед отъездом изменилось, пару раз в речи женщины проскальзывало, что она собирается куда-то уехать, планов жизни на Дальнем Востоке она больше не строила.

Сын о планах матери был прекрасно осведомлён: когда родня стала интересоваться, почему Инна так долго не возвращается из Кореи, он их успокоил: всё в порядке, так надо, она на заработках.

Родственник из СБУ

Максим Кузьминов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n

У журналистов сразу же появилась версия того, что женщина, скорее всего, сама подговорила сына на предательство и даже спланировала часть событий. По некоторой информации, якобы после начала СВО она познакомилась с мужчиной, который её буквально обворожил. Этот мужчина оказался агентом СБУ, который через Инну подобрался к её сыну – пилоту вертолёта. Женщине и её сыну застили глаза обещанные полмиллиона долларов. Предположительно, именно к этому агенту СБУ на Украину и уехала дочка заслуженного лётчика России Инна Кузьминова, которая всю жизнь мечтала о загранице и деньгах.

По данным военкоров, Кузьминов даже не скрывал от сослуживцев, что у него есть родственник, который работает в СБУ. При том, что службы безопасности обязаны шерстить соцсети на предмет обнаружения отклонений в поведении служащих. Изменник практически открыто говорил о том, что вести боевые действия не желает, боялся летать и то и дело упоминал о неких моральных принципах, которые не позволяют ему это делать. Сейчас, на Украине, он о них как-то забыл, и даже заверяет, что хочет помочь Украине в войне с Россией.

И всё же удивляет тот факт, что этот человек жил, не особо скрывая свои приоритеты ни от одноклассников, ни от сослуживцев, и это никого не насторожило. Кузьминову 28 лет, речь не идёт о вчерашнем выпускнике. Как получилось, что никто не обратил внимания, что нутро у пилота — гнилое? Что он боится выполнять боевые задания, что главным для него давно стали даже не рубли — доллары? Но вопросы пока остаются без ответов.

Кровавый гонорар на троих

Максим Кузьминов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n

Пока украинские СМИ в очередной раз скачут на телах погибших российских пилотов и превозносят предателя (хотя что может быть омерзительнее, чем человек, втёршийся к товарищам в доверие и затем предавший их?), возникает вопрос — что будет с Кузьминовым дальше.

Сам он, разумеется, лелеет мечты о том, как будет прожигать жизнь и тратить заработанные на крови боевых товарищей деньги. Мечтает поездить по Европе и посмотреть как там асфальт моют с мылом. Но у украинцев могут быть свои планы на него. Например, они могут попробовать сделать его очередным "Призраком Киева". Результат будет сомнителен, но интересен. Сколько он сможет продержаться против наших асов?

Ещё один не менее интересный вопрос — деньги. Очень интересно, придётся их ему их делить с матерью и с "дядюшкой из СБУ" или нет? Сумма-то на самом деле невелика — на рубли что-то около 50 миллионов. Для мальчика из Арсеньева она огромная, но стоит ли она чего-то в воюющей стране, где всё решает право сильного? На троих человек всего-то по 16 миллионов получается. Жильё украинцы предателю дать обещали. Надеемся, что в Киеве, а не где-нибудь в Часовом Яре под Артёмовском. А 16 миллионов можно спустить на вечеринках в окружении местных олигархов буквально за месяцы.

Кроме прочего, теперь уже ни о каких долларах речь не идёт. Теперь украинские СМИ говорят о перечислении предателю эквивалента суммы в гривнах на счёт одного из украинских банков. То есть предателю хотят всучить деньги государства, от которого в любой момент могут остаться рожки да ножки. Если перевести их в доллары, можно лишиться значительной суммы на комиссии. Ладно, если налоги не попросят заплатить. Как тут не вспомнить Остапа Бендера и румынских пограничников, которые его до нитки обобрали!

Но, скорее всего, всё будет проще: воспользоваться деньгами Кузьминову не удастся. Скорее всего, его жизнь и смерть используют украинские радикалы для провокации. Так что всё это — дело времени.

Радует одно: что среди оставшихся в России родных, друзей и одноклассников Кузьминова не нашлось ни одного человека, который бы его поддержал. Все, как один, отреклись от мерзавца. А родственники сказали: "Хорошо, что дед не дожил, погиб в 2013 году. Не пережил бы позора".

Авторы Александр Лаврентьев