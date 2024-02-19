Разведка Украины подтвердила смерть угнавшего вертолёт бывшего российского лётчика

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Испании нашли мёртвым бывшего российского лётчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал военный вертолёт и перебежал на сторону Киева.

"Можем подтвердить факт смерти", — приводит его слова "Страна.ua".

Не исключено, что сообщения об убийстве Кузьминова могут быть вбросом украинских спецслужб для обеспечения его безопасности. Объявив лётчика мёртвым, ему могут сделать новые документы.

Напомним, сообщения о смерти Кузьминова появились в испанских СМИ в понедельник, 19 февраля. При этом некоторые издания со временем убрали фамилию пилота из новостей. Выяснилось также, что указанный в СМИ возраст жертвы и возраст Кузьминова не совпадают. Сейчас личность погибшего уточняется.