Разведка Украины подтвердила смерть угнавшего вертолёт бывшего российского лётчика
Представитель ГУР Юсов подтвердил смерть угнавшего вертолёт РФ пилота Кузьминова
Максим Кузьминов. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Испании нашли мёртвым бывшего российского лётчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал военный вертолёт и перебежал на сторону Киева.
"Можем подтвердить факт смерти", — приводит его слова "Страна.ua".
Не исключено, что сообщения об убийстве Кузьминова могут быть вбросом украинских спецслужб для обеспечения его безопасности. Объявив лётчика мёртвым, ему могут сделать новые документы.
Напомним, сообщения о смерти Кузьминова появились в испанских СМИ в понедельник, 19 февраля. При этом некоторые издания со временем убрали фамилию пилота из новостей. Выяснилось также, что указанный в СМИ возраст жертвы и возраст Кузьминова не совпадают. Сейчас личность погибшего уточняется.
Напомним, в конце августа 2023 года капитан 319-го отдельного вертолётного полка Максим Кузьминов, командир экипажа транспортно-штурмового Ми-8АМТШ, с винтокрылой машиной перебежал на сторону Украины. Пилот изменил курс и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно где-то в Харьковской области. Товарищи Кузьминова, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. Подробнее о жизненном пути предателя, его родственниках и подробности операции — в материале Life.ru.