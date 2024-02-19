Испанские СМИ сообщили об убийстве лётчика-перебежчика Кузьминова, но в данных есть нестыковки

В Испании, предположительно, нашли мёртвым бывшего российского лётчика Максима Кузьминова, в 2023 году угнавшего военный вертолёт и перебежавшего на сторону Киева. Как сообщает Eureka News, тело 33-летнего пилота с пулевыми ранениями обнаружили на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойосе — в Аликанте на востоке страны.

По данным журналистов, в последнее время дезертир имел проблемы с алкоголем и наркотиками. Его соседи рассказывали правоохранителям, что россиянин "вёл себя неадекватно, часто кричал, вёл пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни".

Издание Il Corrispondente пишет, что Кузьминова убили 13 февраля. По данным журналистов, киллеры выстрелили в него 12 раз, а затем переехали на автомобиле.

При этом позже испанские издания ABC и Informacion убрали фамилию Кузьминова из новостей об убийстве в городе Вильяхойоса. Выяснилось также, что указанный в СМИ возраст жертвы и возраст Кузьминова не совпадают. Сейчас личность погибшего уточняется.