Испанские СМИ сообщили об убийстве лётчика-перебежчика Кузьминова, но в данных есть нестыковки
EN: В Испании найден мёртвым пилот Кузьминов, угнавший военный вертолёт РФ
Максим Кузьминов. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko
В Испании, предположительно, нашли мёртвым бывшего российского лётчика Максима Кузьминова, в 2023 году угнавшего военный вертолёт и перебежавшего на сторону Киева. Как сообщает Eureka News, тело 33-летнего пилота с пулевыми ранениями обнаружили на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойосе — в Аликанте на востоке страны.
По данным журналистов, в последнее время дезертир имел проблемы с алкоголем и наркотиками. Его соседи рассказывали правоохранителям, что россиянин "вёл себя неадекватно, часто кричал, вёл пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни".
Издание Il Corrispondente пишет, что Кузьминова убили 13 февраля. По данным журналистов, киллеры выстрелили в него 12 раз, а затем переехали на автомобиле.
При этом позже испанские издания ABC и Informacion убрали фамилию Кузьминова из новостей об убийстве в городе Вильяхойоса. Выяснилось также, что указанный в СМИ возраст жертвы и возраст Кузьминова не совпадают. Сейчас личность погибшего уточняется.
Напомним, в конце августа 2023 года капитан 319-го отдельного вертолётного полка Максим Кузьминов, командир экипажа транспортно-штурмового Ми-8АМТШ, с винтокрылой машиной перебежал на сторону Украины. Пилот изменил курс и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно где-то в Харьковской области. Товарищи Кузьминова, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. Подробнее о жизненном пути предателя, его родственниках и подробности операции — в материале Life.ru.