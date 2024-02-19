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19 февраля, 17:56

Источник новости о смерти угнавшего вертолёт РФ пилота удалил публикацию

Eureka News удалил сообщение о смерти угнавшего вертолёт РФ пилота Кузьминова

Максим Кузьминов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n

Максим Кузьминов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n

Испанский портал Eureka News удалил сообщение о смерти бывшего российского лётчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году военный вертолёт и перебежавшего на сторону Киева. Соответствующий пост был опубликован в соцсети X (Twitter) в понедельник, 19 февраля.

Eureka News писал, что тело 33-летнего пилота с пулевыми ранениями нашли на пандусе гаража в провинции Аликанте на востоке Испании. Утверждалось, что в последнее время у дезертира были проблемы с алкоголем и наркотиками. Его соседи жаловались полицейским на неадекватное поведение россиянина.

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Сообщения о смерти Кузьминова появились в испанских СМИ в понедельник, 19 февраля. При этом некоторые издания со временем убрали фамилию пилота из новостей. Выяснилось также, что указанный в СМИ возраст жертвы и возраст Кузьминова не совпадают. Сейчас личность погибшего уточняется. Украинская разведка подтвердила смерть Кузьминова, а испанская гвардия пока нет.

Напомним, в конце августа 2023 года капитан 319-го отдельного вертолётного полка Максим Кузьминов, командир экипажа транспортно-штурмового Ми-8АМТШ, с винтокрылой машиной перебежал на сторону Украины. Пилот изменил курс и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно в Харьковской области. Товарищи Кузьминова, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. Подробнее о жизненном пути предателя, его родственниках и операции — в материале Life.ru.

Никита Осипов
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