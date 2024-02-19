Источник новости о смерти угнавшего вертолёт РФ пилота удалил публикацию

Испанский портал Eureka News удалил сообщение о смерти бывшего российского лётчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году военный вертолёт и перебежавшего на сторону Киева. Соответствующий пост был опубликован в соцсети X (Twitter) в понедельник, 19 февраля.

Eureka News писал, что тело 33-летнего пилота с пулевыми ранениями нашли на пандусе гаража в провинции Аликанте на востоке Испании. Утверждалось, что в последнее время у дезертира были проблемы с алкоголем и наркотиками. Его соседи жаловались полицейским на неадекватное поведение россиянина.