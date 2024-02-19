Личность могла быть фальшивой: МВД Испании прокомментировало новость о смерти Кузьминова

Правоохранительные органы Испании расследуют предположительное убийство гражданина Украины. Об этом сообщили в гражданской гвардии Валенсии в ответ на просьбу прокомментировать возможную смерть Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолёт, пишет ТАСС.

По данным ведомства, предположительно, тело 33-летнего мужчины нашли в гараже в провинции Аликанте. Других подробностей там не сообщили. При этом в МВД Испании заявили, что личность найденного мёртвым человека могла быть фальшивой и речь может идти о ком-то другом.