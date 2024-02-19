Личность могла быть фальшивой: МВД Испании прокомментировало новость о смерти Кузьминова
МВД Испании: Личность якобы убитого украинца могла быть установлена неверно
Максим Кузьминов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n
Правоохранительные органы Испании расследуют предположительное убийство гражданина Украины. Об этом сообщили в гражданской гвардии Валенсии в ответ на просьбу прокомментировать возможную смерть Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолёт, пишет ТАСС.
По данным ведомства, предположительно, тело 33-летнего мужчины нашли в гараже в провинции Аликанте. Других подробностей там не сообщили. При этом в МВД Испании заявили, что личность найденного мёртвым человека могла быть фальшивой и речь может идти о ком-то другом.
Напомним, сообщения о смерти дезертира появились в испанских СМИ в понедельник, 19 февраля. При этом некоторые издания со временем убрали фамилию пилота из новостей. Выяснилось также, что указанный в СМИ возраст жертвы и возраст Кузьминова не совпадают. Сейчас личность погибшего уточняется. При этом украинская разведка подтвердила смерть Кузьминова, а вот испанская гвардия пока нет.
В конце августа 2023 года капитан 319-го отдельного вертолётного полка Максим Кузьминов, командир экипажа транспортно-штурмового Ми-8АМТШ, с винтокрылой машиной перебежал на сторону Украины. Пилот изменил курс и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно в Харьковской области. Товарищи Кузьминова, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. Подробнее о жизненном пути предателя, его родственниках и операции — в материале Life.ru.