"Они мерзавцы": Медведев жёстко высказался о релокантах, ведущих антироссийскую кампанию

Уехавшие из страны россияне, которые ведут кампанию против Родины и поддерживают ВСУ, — мерзавцы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, такие граждане должны привлекаться к уголовной ответственности.

Медведев отметил, что среди релокантов есть разные люди, но многие из них после специальной военной операции или даже ещё до её начала стали вести агрессивную антироссийскую кампанию, желать смерти российским бойцам, собирать деньги ВСУ и жаждать поражения нашей страны.

"Вот эти люди, эти релоканты, — они мерзавцы. Они совершили уголовное преступление и должны подлежать уголовной ответственности. В любом случае, как я написал, ещё раз повторю, у нас будет повод в какой-то ситуации плюнуть на их могилы", — передаёт слова Медведева kp.ru.