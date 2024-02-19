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19 февраля, 10:46

МИД: Релоканты готовят провокации за рубежом в преддверии выборов президента РФ

Некоторые релоканты за рубежом готовят различные провокации в преддверии президентских выборов в России, сообщил посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович. Он отметил, что не все уехавшие из РФ однозначно являются нашими врагами: многие такие граждане аполитичны и уже вернулись на родину.

"Серьёзной проблемой является для нас активность так называемых релокантов. Особенно тех, которые негативно относятся к действующему президенту [Владимиру Путину]. <...> Те, что остались [за границей], занимают крайне русофобские позиции и, насколько мы знаем, готовятся к проведению разного рода провокаций накануне и в ходе выборов", — сказал Аскальдович в ходе заседания Центризбиркома.

Дипломат отметил, что агрессивный настрой таких элементов усилился после того, как ЦИК отказала в регистрации на выборы Борису Надеждину. Он также призвал патриотически настроенных граждан содействовать профилактике экстремистских выступлений релокантов.

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Ранее, в декабре 2023 года, социологи выяснили, что 40% релокантов уже вернулись в Россию. Чаще всего они решают приехать на родину из-за сложностей с легализацией в других странах.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Матвей Константинов
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