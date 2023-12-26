Мединский: Релоканты в недоумении от "быдла", стоявшего в очереди на "Щелкунчика"

Уехавшие из России релоканты или, скорее, "трусы" бежали всеми путями от "быдла", считая себя белой костью, и были в недоумении от очередей за билетами на "Щелкунчика" в РФ. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил помощник президента страны, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Владимир Мединский считает, что релоканты в недоумении от "быдла", стоявшего в очереди на "Щелкунчика". Видео © Rutube / "Дайте сказать!"

"Берут штурмом эти переходы на грузинской границе. Это от того, что "мы белая кость". Мы люди культурные, а вы это самое. Так сказать. Быдло... Помните, были выставки с очередями? Там готовы часами стоять за [билетами на] "Щелкунчика". Их это как-то вводит в недоумение", — отметил он.

В то же время в России никто не дерётся за искусство, но мёрзнет: Мединский вспомнил очереди на выставку художника Валентина Серова, когда на улице было 20 градусов ниже нуля, и граждане были вынуждены часами стоять в очередях. Тогда к ним привезли полевые кухни, а внутри предлагали сфотографироваться с "Девушкой с персиками".

Позднее подобные проблемы были решены продажей билетов в Третьяковскую галерею на определённые сеансы. Причём и в обычные дни туда стоят большие очереди. Как пошутил Мединский, видимо, "за водкой".