Мединский: Релоканты в недоумении от "быдла", стоявшего в очереди на "Щелкунчика"
Уехавшие из России релоканты или, скорее, "трусы" бежали всеми путями от "быдла", считая себя белой костью, и были в недоумении от очередей за билетами на "Щелкунчика" в РФ. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил помощник президента страны, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Владимир Мединский считает, что релоканты в недоумении от "быдла", стоявшего в очереди на "Щелкунчика". Видео © Rutube / "Дайте сказать!"
"Берут штурмом эти переходы на грузинской границе. Это от того, что "мы белая кость". Мы люди культурные, а вы это самое. Так сказать. Быдло... Помните, были выставки с очередями? Там готовы часами стоять за [билетами на] "Щелкунчика". Их это как-то вводит в недоумение", — отметил он.
В то же время в России никто не дерётся за искусство, но мёрзнет: Мединский вспомнил очереди на выставку художника Валентина Серова, когда на улице было 20 градусов ниже нуля, и граждане были вынуждены часами стоять в очередях. Тогда к ним привезли полевые кухни, а внутри предлагали сфотографироваться с "Девушкой с персиками".
Позднее подобные проблемы были решены продажей билетов в Третьяковскую галерею на определённые сеансы. Причём и в обычные дни туда стоят большие очереди. Как пошутил Мединский, видимо, "за водкой".
Полный выпуск "Дайте сказать" с Мединским смотрите здесь.
Напомним, в ноябре традиционно открылись продажи на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре. Люди часами стояли на холоде ради специальных билетов, по которым позднее можно будет купить обычные. Уже 4 ноября продажи стартовали, а рядом тут же появились "перекупы". Всё дошло до натуральной давки в очереди за искусством.
Rutube / "Дайте сказать!"