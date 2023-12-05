Названо количество релокантов, решивших вернуться в Россию
"Известия": Около 40% релокантов решили вернуться в Россию
Около 40% релокантов, уехавших после начала специальной военной операции в 2022 году, решили вернуться в Россию. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на результаты соответствующего опроса среди действующих и потенциальных клиентов компании "Финион".
Журналисты рассказали об основных причинах возвращения россиян на родину. В первую очередь это ужесточение правил получения документов, подтверждающих право проживания в чужом государстве, и сроков пребывания на территории других стран.
Как сообщила в беседе с изданием директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина, уже в следующем году власти Венгрии планируют изменить условия для оформления вида на жительство, а Афины намерены скорректировать рост минимальной стоимости инвестиций для получения того же самого документа в Греции.
Помимо того, некоторые из относительно близко расположенных европейских стран вставляют дополнительные палки в колёса для россиян. Директор "Финиона" Вячеслав Картамышев отметил, что в прибалтийских странах, Польше, Чехии и Словакии, скорее всего, не продлят вид на жительство, если есть сложности с работой.
"То есть они перестают продлевать ВНЖ россиянам даже при соблюдении всех требований местного законодательства. Либо требуют выполнения новых, политически ангажированных, условий", — заявил эксперт.
Ранее Лайф писал, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России горячую линию и чат-боты специально для релокантов, желающих вернуться на родину. По его словам, многие из тех, кто покинул нашу страну после начала специальной военной операции, делали это под влиянием вражеской пропаганды, раздутой истерии или из мнимого чувства солидарности к некоторым социальным кругам.
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