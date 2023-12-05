Названо количество релокантов, решивших вернуться в Россию

Около 40% релокантов, уехавших после начала специальной военной операции в 2022 году, решили вернуться в Россию. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на результаты соответствующего опроса среди действующих и потенциальных клиентов компании "Финион".

Журналисты рассказали об основных причинах возвращения россиян на родину. В первую очередь это ужесточение правил получения документов, подтверждающих право проживания в чужом государстве, и сроков пребывания на территории других стран.

Как сообщила в беседе с изданием директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина, уже в следующем году власти Венгрии планируют изменить условия для оформления вида на жительство, а Афины намерены скорректировать рост минимальной стоимости инвестиций для получения того же самого документа в Греции.

Помимо того, некоторые из относительно близко расположенных европейских стран вставляют дополнительные палки в колёса для россиян. Директор "Финиона" Вячеслав Картамышев отметил, что в прибалтийских странах, Польше, Чехии и Словакии, скорее всего, не продлят вид на жительство, если есть сложности с работой.

"То есть они перестают продлевать ВНЖ россиянам даже при соблюдении всех требований местного законодательства. Либо требуют выполнения новых, политически ангажированных, условий", — заявил эксперт.