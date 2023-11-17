В России предложили создать горячую линию для желающих вернуться релокантов

В России предложили создать горячую линию и чат-боты специально для релокантов, желающих вернуться на родину. С такой инициативой к главе МВД обратился депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает RT.

По его словам, многие из тех, кто покинул нашу страну после начала специальной военной операции, делали это под влиянием вражеской пропаганды, раздутой истерии или из мнимого чувства солидарности к некоторым социальным кругам. Однако они одумались: поняли, что разрекламированная "заграница оказалась жестокой мачехой, издевающейся над россиянами".

Столкнувшись с реальностью, люди стали сожалеть о скоропалительном решении и мечтают вернуться назад. При этом большинство из них не принимало участие в мероприятиях, очерняющих Россию и Вооружённые силы, подчеркнул парламентарий. Так, благодаря созданию горячей линии они смогли бы попросить помощи или узнать последнюю достоверную информацию, как вернуться, и, в частности, о работе пропускных и пограничных пунктов, положении реальных дел в России.