Премии "По зову женского сердца" вручили россиянкам в преддверии 8 Марта

Торжественная церемония вручения премии "По зову женского сердца" состоялась на выставке-форуме "Россия" во вторник, 5 марта. В преддверии Международного женского дня наградами отмечены десять представительниц слабого пола.

Победительницами стали конкурсантки, добившиеся наивысших результатов в таких направлениях, как укрепление семьи, сохранение традиций, развитие социальной сферы и поддержка участников спецоперации. Всего номинаций десять: "Память сердца", "Вместе к победе", "Поступок!", "Голос правды", "Сила семьи", "Мама может всё!", "Верность профессии", "Сохранение традиций", "Прорыв!", "В борьбе за жизнь".

В рамках церемонии к обладательницам премий обратилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что в последние годы отношение власти и общества к миссии россиянок ознаменовалось глубокими позитивными переменами. Поздравить женщин вызвался и народный артист Владимир Машков.

"Ни одна гуманитарная миссия сегодня не проходит без вашего горячего участия. Огромное спасибо вам за всё, что вы делаете для нашей великой страны, делаете для граждан и семей Новороссии, для военнослужащих и их семей. Желаю, чтобы та любовь и то добро, которыми вы ежедневно делитесь с миром, приумножались в вашей жизни", — произнёс актёр.