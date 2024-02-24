Ветераны СВО из Петербурга привезли кипу наград с Кубка защитников Отечества

Петербургская сборная ветеранов спецоперации вернулась в Северную столицу после участия в межрегиональном Кубке защитников Отечества. С собой атлеты привезли трофеи в виде кипы медалей и нескольких кубков, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Ветераны СВО из Петербурга завоевали награды на Кубке защитников Отечества. Видео © телеканал "Санкт-Петербург"

Соревнования среди участников боевых действий проходили в Калуге. За призовые места боролись свыше 200 человек из десятков регионов. Судьи определяли сильнейших в пулевой стрельбе, настольном теннисе, стрельбе из лука и других дисциплинах. По словам чемпиона-армрестлера Вадима Ильина, состязание ещё больше сплотило команду.

"Съездили хорошо, поработали с командой, сработались, много узнали нового для себя, рассчитываем, что ещё раз поедем и привезём больше призовых мест", — поделился ветеран СВО.