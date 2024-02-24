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24 февраля, 19:14

Ветераны СВО из Петербурга привезли кипу наград с Кубка защитников Отечества

Петербургская сборная ветеранов спецоперации вернулась в Северную столицу после участия в межрегиональном Кубке защитников Отечества. С собой атлеты привезли трофеи в виде кипы медалей и нескольких кубков, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Ветераны СВО из Петербурга завоевали награды на Кубке защитников Отечества. Видео © телеканал "Санкт-Петербург"

Соревнования среди участников боевых действий проходили в Калуге. За призовые места боролись свыше 200 человек из десятков регионов. Судьи определяли сильнейших в пулевой стрельбе, настольном теннисе, стрельбе из лука и других дисциплинах. По словам чемпиона-армрестлера Вадима Ильина, состязание ещё больше сплотило команду.

"Съездили хорошо, поработали с командой, сработались, много узнали нового для себя, рассчитываем, что ещё раз поедем и привезём больше призовых мест", — поделился ветеран СВО.

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Участники спецоперации неоднократно доказывали, что готовы совершать подвиги не только "за ленточкой", но и вдали от страшных баталий. Например, недавно боец заступился за девушку в одном из кафе ХМАО, после чего принял неравный бой с хулиганами.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Илья Пушкарев
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